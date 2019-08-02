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人生最後的直播 北市網路公祭讓遠方家人無憾

2019-08-02 13:27中央社 台北2日電

台北市長柯文哲希望不要讓無法到場的親人留下遺憾，網路公祭讓再遙遠的親人，都能夠為...
台北市長柯文哲希望不要讓無法到場的親人留下遺憾，網路公祭讓再遙遠的親人，都能夠為親朋好友送上最後一程。 圖／擷自YouTube
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「不要因為距離錯過最後道別」，北市殯葬管理處推「網路公祭」，讓無法參加公祭的民眾能以線上方式參與，並享有禮廳使用費減免或免費的優惠。

「網路公祭」之緣起，是台北市長柯文哲希望不要讓無法到場的親人留下遺憾，網路公祭讓再遙遠的親人，都能夠為親朋好友送上最後一程。

台北市民政局殯葬管理處副處長王文秀坦言，此政策已試辦2個月，但成效不彰，只有約10場左右，原因在於許多家屬不願意直播，「畢竟不是什麼好事」，也跟傳統觀念差異甚大，但如果未來有可能成為趨勢，就還是要推行。

殯葬管理處表示，為加強推廣網路公祭，自8月起，辦理「網路公祭」者，能享有禮廳（或真愛室）使用費免費或減免之優惠：傳統民俗上的平日及淡日免費；宜治喪的旺日減半收費。

王文秀指出，未來如果民眾能逐漸接受此類新型告別式文化，有助改善殯儀館周邊交通及殯葬服務品質。

殯葬管理處已於網站首頁建置網路公祭專區，提供禮儀業者上網填寫直播連結，於告別式當天提供網路同步直播，至於直播方式、收看資格等交由喪家及業者決定。殯葬管理處已於所屬的殯儀館建置免費高速WIFI，民眾也可向殯葬處借用免費之腳架進行公祭直播。

告別式網路直播
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