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民眾掛布條搶救公路二村公園 新北城鄉局：會保留綠地

2019-08-02 10:34聯合報 記者江婉儀╱即時報導

位於新北市中和區的公路二村公園，因屬於社會住宅用地，中央國產署將在今年底前收回，預計興建630戶的社會住宅，但當地民眾認為，綠地面積已經很少，希望能夠保留公園，還掛上「搶救公路二村公園」的布條，城鄉局表示，未來會保留過半的綠地及開放空間，也會提供停車場等公益設備空間，提供市民使用。

中和與永和合稱雙和地區，因為地狹人稠，綠地面積不多，但位於中和國稅局附近的公路二村公園，中央國產署預計在今年底前將收回，由營建署興建社會住宅，民眾也在旁邊的樹上掛上「搶救公路二村公園」的布條，表達想留下公園的意見。

城鄉局企劃建築科長黃永勝表示，公路二村公園為國有地住宅區，數年前因國有地閒置，經地方民意代表建議，以短期綠美化臨時使用，由中和區公所代管使用迄今。

黃永盛說，新北市與中央推動社會住宅政策，在今年1月辦理安邦社宅地方說明會，正反兩方意見均有，反對意見為希望保留綠地使用或改建地下停車場等；也有民眾表示，社會住宅對年輕人有幫助，期望儘速完成。

安邦社宅在今年中已經完成工程召標，預計興建630戶，未來將透過基地設計配置方案，保留過半的綠地及開放空間，成為鄰里老人及市民休憩場所。

另外，考量鄰境社區人口老化嚴重，未來將考量並結合托老中心、公托，並提供公有停車塲等等公益設施空間，以提升環境並提供市民及周邊里民使用。

位於新北市中和區的公路二村公園，因屬於社會住宅用地，中央國產署將在今年底前收回，...
位於新北市中和區的公路二村公園，因屬於社會住宅用地，中央國產署將在今年底前收回，預計興建630戶的社會住宅，但當地民眾認為，綠地面積已經很少，希望能夠保留公園，還掛上「搶救公路二村公園」的布條。記者江婉儀／攝影
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城鄉局企劃建築科長黃永勝表示，公路二村公園為國有地住宅區，數年前因國有地閒置，經...
城鄉局企劃建築科長黃永勝表示，公路二村公園為國有地住宅區，數年前因國有地閒置，經地方民意代表建議，以短期綠美化臨時使用，由中和區公所代管使用迄今。記者江婉儀／攝影
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社會住宅國產署
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