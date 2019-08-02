象鼻岩公告特殊地形文資首例 2度公聽會仍搞不定

2019-08-02 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



新北市瑞芳區深澳海岸的象鼻岩地形獨特，成為新興景點。 圖／基隆鳥會提供 分享 facebook 新北市瑞芳區深澳海岸「象鼻岩」從祕境變熱門景點，遊客安全和地質破壞問題浮上檯面。基隆鳥會力主指定成為國內「特殊地形及地質現象」自然紀念物首例，不少志工附和，但周邊地主擔憂權益受損。市府農業局昨天召開再次公聽會，雙方仍無共識，將交由審議委員會討論及審議。

象鼻岩位在深澳漁港外的海岸，過去少人聞問，近幾年因為在社群媒體廣泛流傳，成為新興觀光景點。

象鼻岩因不屬保護區，又不具文資身分，缺乏管理，亂象頻仍，讓人擔心地形受摧殘，遊客安全也堪慮，基隆鳥會等保育人士曾依文化資產保存法，提報將象鼻岩及周邊區域列為自然保留區，結果因範圍過大，爭議也多，在2016年3月召開的公聽會形同被否決。

為因應小區域特殊自然地質地形景觀保存需求，文資法在2016年7月修法，在自然紀念物新增「特殊地形及地質現象」，既能維護自然遺產，又無須像自然保留區般嚴格限制人員進出。

基隆鳥會與瑞芳導覽協會去年3月起，安排志工柔性勸導遊客不要爬上象鼻岩，還到瑞芳地區各學校舉辦環境教育講座，凝聚民眾共識，去年4月提案爭取市府公告象鼻岩成為特殊地形及地質現象，希望取得保護法令依據。

市府今年5月召開公聽會，主持人市府農業局技正洪勝雄說，各界對產權屬國家的象鼻岩依文資法保護多有共識，但周邊私有地主在公聽會中表達擔心權益受損，市府昨天再開一次公聽會。

農業局林務科長黃嘉文表示，昨天第2次公聽會時，居民覺得由相關單位針對象鼻岩去畫設範圍，會對日後開發或其他方面有限制，並未達成共識，將列入評估報告的內容，交審議委員會去討論及審議。