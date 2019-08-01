「山林記憶-編織之島」特展 北市記憶倉庫即日起登場

2019-08-01 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，串連周邊文化資產，透過西區歷史脈絡與時空演變述說多元的時代故事；台北市文化局今天表示，記憶倉庫年度特展「山林記憶—編織之島」即日登場，爬梳北台灣自清領時代、日治時期一路以來的山林治理、山林資源演變的脈絡，也包含影響北台灣原住民發展的隘勇線推進與大豹社事件。

台北市文化局表示，記憶倉庫前身為三井物產株式會社的倉庫，三井集團在日治時期，與政府簽訂土地租賃，開採山林資源，包含了樟腦、木材與茶園的開闢與經營，更發展出「日東紅茶」，行銷於全世界，這段歷史牽絆著台灣北部原住民的發展與聚落遷徙，而相關產業所衍生的運輸與經濟活動，也間接影響了大台北聚落的興盛，對台灣整體貿易發展影響甚鉅。

「山林記憶—編織之島」特展以三井倉庫在運輸節點的背景，透過物產運輸回溯到山林開發的原點，分別以台灣山林、山林治理、隘勇線推進、殖民經濟，以及運輸發展和永續山林等單元，梳理台灣島上不同時期多元族群對於資源運用的過程。

特展焦點以「隘勇線」作為核心，於展場中央設計北台灣等高線大模型說明隘 勇線推進的過程，展場上方透過編織創作的形式，呼應本次特展主題「編織之島」，試圖在歷史空間場域導入軟性介面，回應不同的族群文化交織在這個島嶼之上，透過彼此的理解不斷前進。

策展團隊景澤創意執行長吳思儒表示，台灣山林原本是原住民的棲居之所，有著特有的山林記憶，但隨著不同的山林文化進入，多元族群的山林記憶在過程中交互學習與理解，逐漸編織成為當代的社會網絡，持續融合與變化向前，希望這次展出能透過不同視角看待不同族群使用資源的文化事件，從不同觀點進行思考，進而理解當代島嶼的發展歷程線索。