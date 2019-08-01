親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

小網紅時代來臨！專家：台灣父母亟需尊重兒少隱私

逾5千柯粉轉柯黑狂丟周邊產品「酸爆」 北市府：尊重

「山林記憶-編織之島」特展 北市記憶倉庫即日起登場

2019-08-01 21:37聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，串連周邊文化資產，透過西區歷史脈絡與時空演變述說多元的時代故事；台北市文化局今天表示，記憶倉庫年度特展「山林記憶—編織之島」即日登場，爬梳北台灣自清領時代、日治時期一路以來的山林治理、山林資源演變的脈絡，也包含影響北台灣原住民發展的隘勇線推進與大豹社事件。

台北市文化局表示，記憶倉庫前身為三井物產株式會社的倉庫，三井集團在日治時期，與政府簽訂土地租賃，開採山林資源，包含了樟腦、木材與茶園的開闢與經營，更發展出「日東紅茶」，行銷於全世界，這段歷史牽絆著台灣北部原住民的發展與聚落遷徙，而相關產業所衍生的運輸與經濟活動，也間接影響了大台北聚落的興盛，對台灣整體貿易發展影響甚鉅。

「山林記憶—編織之島」特展以三井倉庫在運輸節點的背景，透過物產運輸回溯到山林開發的原點，分別以台灣山林、山林治理、隘勇線推進、殖民經濟，以及運輸發展和永續山林等單元，梳理台灣島上不同時期多元族群對於資源運用的過程。

特展焦點以「隘勇線」作為核心，於展場中央設計北台灣等高線大模型說明隘 勇線推進的過程，展場上方透過編織創作的形式，呼應本次特展主題「編織之島」，試圖在歷史空間場域導入軟性介面，回應不同的族群文化交織在這個島嶼之上，透過彼此的理解不斷前進。

策展團隊景澤創意執行長吳思儒表示，台灣山林原本是原住民的棲居之所，有著特有的山林記憶，但隨著不同的山林文化進入，多元族群的山林記憶在過程中交互學習與理解，逐漸編織成為當代的社會網絡，持續融合與變化向前，希望這次展出能透過不同視角看待不同族群使用資源的文化事件，從不同觀點進行思考，進而理解當代島嶼的發展歷程線索。

「山林記憶－編織之島」特展，即日起於「記憶倉庫」二樓（北市忠孝西路一段265號）登場，開放時間為周二至周日上午10點至下午6點（周一休館）。配合本次展覽，文化局特別規畫系列教育推廣活動，包含講座、街區導覽等形式。邀請自然資源、山林歷史記憶與原住民領域等專家學者分享相關研究與發現，透過交流產生多元觀點的對話。

台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化...
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化局今天表示，記憶倉庫年度特展「山林記憶—編織之島」即日登場。圖／台北市文化局提供
分享
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化...
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化局今天表示，記憶倉庫年度特展「山林記憶—編織之島」即日登場。圖／台北市文化局提供
分享
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化...
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化局今天表示，記憶倉庫年度特展「山林記憶—編織之島」即日登場。圖／台北市文化局提供
分享
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化...
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化局今天表示，記憶倉庫年度特展「山林記憶—編織之島」即日登場。圖／台北市文化局提供
分享
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化...
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化局今天表示，記憶倉庫年度特展「山林記憶—編織之島」即日登場。圖／台北市文化局提供
分享
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化...
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化局今天表示，記憶倉庫年度特展「山林記憶—編織之島」即日登場。圖／台北市文化局提供
分享
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化...
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化局今天表示，記憶倉庫年度特展「山林記憶—編織之島」即日登場。圖／台北市文化局提供
分享
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化...
台北市歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，台北市文化局今天表示，記憶倉庫年度特展「山林記憶—編織之島」即日登場。圖／台北市文化局提供
分享

原住民北市
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

淡水慈玄宮河路祭法會 侯友宜為龍船點睛

2019-08-01 21:30

三重集智綠地公園啟用 早餐主題遊具夯

2019-08-01 21:30

季節限定大景 石門燈塔懸日引爆人潮

2019-08-01 21:30

回收盆種百株蘭花 新莊興化公園好豔麗

2019-08-01 21:29

呱吉聯合議員申請連儂牆 捍衛在台港生發聲權

2019-08-01 19:20

板橋大觀社區今遭剷平 自救會無奈：我們不是違占戶

2019-08-01 18:55

澳洲消防猛男來板橋動物之家 還捐2萬元助毛孩

2019-08-01 18:54

台北「連儂牆」聲援反送中 「呱吉」協助申請路權

2019-08-01 18:25

影／澳洲猛男秀巨肌尬美女獸醫 替浪浪找家！

2019-08-01 17:48

鳳鳴臨時站挪移至陸橋旁 省錢、縮時預計2024啟用

2019-08-01 17:46

「興昭宏液蛋工廠」未登記又地面不潔 新北市府今強拆

2019-08-01 17:45

小尷尬！侯友宜致詞到一半 王金平闖入拜拜

2019-08-01 16:07

比照軍公教！新北失業勞工子女年底公告申請

2019-08-01 15:15

「通靈少女」濟德宮舉辦法會 還提供贊普平安餐

2019-08-01 15:14

減少PM2.5 新北宣布燃煤鍋爐今年底全面退場

2019-08-01 15:07

新北燃煤鍋爐 年底全面退場

2019-08-01 14:21

新北新住民一站式服務 6大服務戶所一次搞定

2019-08-01 14:11

要深情999或1314？ 情人節來深澳漁港「卷」在一起

2019-08-01 13:01

因親弟年少走偏遭殺害 他為此服務教育界40年

2019-08-01 12:53

北市「公宅」正名「社宅」 東明青創戶今起徵件

2019-08-01 11:37

影／新北推新住民一站式服務 6機關21項服務戶所搞定

2019-08-01 10:59

獨腳猴台中太平現蹤一早爬電桿 買早餐民眾駐足稱奇

2019-08-01 09:04

浪漫過七夕 漁人碼頭穿情人衫賞煙火 深澳漁港情人餐

2019-08-01 07:30

育兒津貼、公幼補助 北市擇優領

2019-08-01 00:40

光害管制條例卡關 「不告不理」

2019-08-01 00:00

大巨蛋光害 議員：蛋體加蓋或塗料改善

2019-07-31 23:58

五股發展關鍵 社子島防洪修正版核定中

2019-07-31 23:57

挑戰綠化五股垃圾山 新北試辦合法納管

2019-07-31 23:50

啟動跨區支援 新北快速道車禍 拖吊30分鐘內到場

2019-07-31 23:25

路邊停車App計費 同路段1天無法使用2次優惠

2019-07-31 23:23

新北路邊停車App自助計費啟用 前30分鐘只要1元

2019-07-31 23:15

淡水慈玄宮河祭路祭 連三天法會求平安

2019-07-31 21:26

觀天下有線捐加菜金 厚德里共餐好暖心

2019-07-31 21:24

汐碇路護欄少兩截 民怨最危險都沒做

2019-07-31 21:22

台、港跆拳道館交流 一起練跆拳、跑後山

2019-07-31 21:03

新店中央新村北側開發案買氣火燙 最高一坪161萬元

2019-07-31 20:17

衛福部防疫中心、食藥大樓 通過北市環評

2019-07-31 18:28
看更多

熱門文章

影／新竹都隍城廟開虎門 好兄弟放榮譽假

2019-07-31 23:48

怕就抱緊處理！宜蘭有324公尺長的情人吊橋 歡迎來放閃

2019-08-01 12:57

豪大雨特報 高雄路竹、湖內道路出現積水

2019-08-01 18:50

高雄大雨造成8625戶停電 台電搶修晚間8點15分全部復電

2019-08-01 20:33

10年砸120億搶修 南橫仍未全線通車

2019-07-31 23:54

氣爆紀念會被批不重視家屬？韓國瑜：撫慰心靈走出陰影

2019-08-01 12:10

清境高空觀景步道變長了 票價擬調漲至80元

2019-08-01 17:00

台南捷運藍線 最快2028通車

2019-08-01 00:12

影／基隆老大公廟午後開龕門 民眾：原來鬼門長這樣

2019-08-01 16:01

影／為核銷2萬元社造經費 她僱工砍掉30年老龍柏

2019-08-01 12:54

基隆老大公凌晨點亮4千盞普度公燈 下午開鬼門

2019-08-01 02:33

大度路交管新措施 盼提升行車安全

2019-08-01 12:45

嘉縣首間幾點了咖啡館開張 101歲阿嬤扮最高齡實習生

2019-08-01 12:36

小尷尬！侯友宜致詞到一半 王金平闖入拜拜

2019-08-01 16:07

基隆8校園長布達 林右昌：遇困難別退縮把孩子照顧好

2019-08-01 12:14

高麗菜種植登記首日冷清 嘉縣農民：跟老天賭有賺

2019-08-01 17:27

河馬糞便製作便便紙 竹市動物園邀民眾親密接觸

2019-08-01 12:56

佛心蘇澳鎮公所 免費泡冷泉延長到暑假結束

2019-08-01 09:40

影／中元祭舞獅墜2米梅花樁民眾驚呼 他爬起再上獲掌聲

2019-08-01 09:40

闖紅燈肇事率高 南警8月1日起加強取締

2019-08-01 10:21

綠營酸愛情摩天輪8月「動工」跳票 高市府拿逐字稿駁斥

2019-08-01 17:48

影╱枋寮醫院即時救腦、救心 恆春半島緊急救護缺口補上了

2019-08-01 14:39

斥資千萬！屏東中正游泳池重啟 打造無障礙環境

2019-08-01 17:28

嘉義市傳統「輪普」習俗 黃敏惠臉書公布街道

2019-08-01 11:33

基隆「旅運大樓」將招商 初估投資95億

2019-08-01 00:10

陳吉仲視察麻豆下營 同意補助農會設加工冷鏈處理中心

2019-08-01 16:21

韓國瑜憶兒時在校被體罰挨板子 最期待這個人出現

2019-08-01 19:27

頭份佛心餡餅 不用證明免費送弱勢

2019-08-01 14:48

三星情人節 造9999顆LED燈的鵲橋 今晚點亮

2019-08-01 09:43

南投房市交易量增約25% 全國第2名

2019-07-31 23:14

土地取得困難 南鐵地下化 2022通車恐延後

2019-08-01 00:07

高市小內閣異動 行政暨國際處長王智立請辭

2019-08-01 13:57

等了20年 205兵工廠遷建啟動

2019-07-31 23:55

平鎮警分局創活力早餐 讓警員吃飽又吃好

2019-08-01 13:58

手握8枚中元搶孤冠軍戒 「搶孤王」陳進興每年賽前技癢

2019-08-01 07:38

少年英雄獎插曲 中市社局長唱太久？

2019-07-31 23:36

當警察要學泡茶！中埔警分局實習生學茶道

2019-08-01 10:24

獨腳猴台中太平現蹤一早爬電桿 買早餐民眾駐足稱奇

2019-08-01 09:04

台中親子餐廳「叉子」8月底熄燈 網友驚問「怎會呢？」

2019-08-01 22:01

恆春搶孤等嘸人 報名隊伍迄今僅過半

2019-07-31 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top