板橋大觀社區今遭剷平 自救會無奈：我們不是違占戶

2019-08-01 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市板橋區大觀社區爭議多時，遭退輔會提告拆屋還地，並聲請強制拆除，新北地院發布執行命令，現場出動大批警力，今遭全數剷平，後續還將繼續清理作業。此次執行收回的土地，預計將要興建長照大樓，以安置失智的退除役官兵及眷屬，另外也會提供床位給社區長者。

板橋大觀事件自救會表示，今年3月時，退輔會開啟協商，讓居民不得不簽下「同意點交」的協議書，以此換取不當得利、強制執行費的免除、3個月搬遷期間等，其中也包括針對部分弱勢居民，退輔會將發給新台幣10萬元救助金。

「我們不是違占戶」自救會無奈地說，緩拆期間持續呼籲政府應落實安置義務，但最終的安置協調會，退輔會副主委李文忠提出新協議，內容從原本的10萬加上半年的安置，調整成一次性給付36萬元，但沒有後續的「專法安置」。

自救會坦言，去除違占汙名、改革國有土地政策，是他們最大的心聲，接下來會努力朝推動立專法方向前進，希望未來不會再有另一個「大觀事件」重現。

板橋榮民之家表示，新北地院訂今天強制執行新北市板橋區大觀路違占戶，感謝住戶配合，均點交並已自行搬離，讓此次執行作業較為順利進行，減少對立及社會成本的付出。

板橋榮民之家說，本次收回的國有土地，民國45年即由當時陸軍總司令部購買，後作為婦聯一村用地，安置退除役官兵及眷屬，該村為便利村民購物，特以活動中心招租攤位，民國52年因葛樂禮颱風導致遷村，後來成立榮民之家，但攤位承租戶卻一直占用，自行蓋屋出租及買賣，經提告，經法院三審定讞，判決拆屋還地。