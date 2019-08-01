季節限定大景 石門燈塔懸日引爆人潮

2019-08-01 21:30 觀天下 記者廖品涵／石門報導



石門的懸日景觀，北觀處與石門區公所歡迎攝影愛好者拍各地美景與燈塔懸日投稿，總獎金高達32萬元。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 近來石門區的燈塔懸日美景引爆話題與人潮，只有短短二十天的限定美景，落日夕陽剛好就懸空在台灣最北燈塔富貴角燈塔的後方，相襯出專屬於石門的懸日景觀，北觀處與石門區公所也歡迎攝影愛好者前來石門一日遊，並拍各地美景與燈塔懸日投稿，總獎金高達32萬元。

滑開臉書可以看到現在大家的話題都圍繞在石門區的燈塔懸日，而消息傳開，不少攝影愛好者都帶著相機設備、腳架在路邊等候，人潮綿延超過一公里，等候二個小時就為了捕捉這個限定版的懸日景觀。

石門區長林俊宏表示，隨著地球公轉，這個燈塔懸日最佳拍攝位置也會跟著不同，目前可以在山溪里到石門愛之船拍到最美畫面，再過幾天最美區間將會移動得石門愛之船到石門國中之間，此外石門區可不是只有燈塔懸日，還有山區的嵩山社區百年梯田與海邊的白沙灣可以在拍懸日前安排一日遊程。

觀光局北觀處副處長金玉珍表示，現在交通部觀光局北觀處還有辦理攝影徵件活動，北觀處也歡迎攝影愛好者來北海岸遊玩，沿途拍拍各地美景與燈塔懸日投稿，總獎金高達32萬元。

另外，為了安全也提醒，拍攝燈塔懸日的最佳點位都在路邊與海邊石頭區，拍攝民眾要小心安全，捕捉限定版大景美照，也享受安全的旅遊時光。