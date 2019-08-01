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澳洲消防猛男來板橋動物之家 還捐2萬元助毛孩

2019-08-01 18:54聯合報 記者江婉儀╱即時報導

去年來過新北市板橋動物之家的澳洲消防猛男，今年再次來到台灣，與動保處美女獸醫師共同推廣「認養不棄養-給他一個溫暖的家」，並捐款澳幣1000元給收容毛寶貝，希望讓毛寶貝能獲得更多的資源，增加曝光率及提升認養機會。

6位來自澳洲的消防猛男，在動保處5位美麗獸醫師的帶領，認識板橋動物之家的動物收容環境，幫忙照顧流浪毛寶貝和互動拍攝，希望藉此增加收容動物的曝光率，去年Jeff Leech和輪椅小乖的互動讓人暖心，Jeff Leech表示很開心再次來到這個溫暖且充滿愛的地方，所以今年再度帶著同事來到這裡。

David Rogers代表The Australian Firefighters Calendar捐贈澳幣1000元（約新台幣20000元）給收容毛寶貝，雖然捐款金額不大，但希望能藉此吸引更多人重視動物之家毛寶貝，帶牠們回家。

David Rogers表示，像這樣的努力，廣告宣傳非常重要，前陣子會拍月曆來宣傳，因為去年收到台灣這麼棒的邀請，今年收到邀請也一定要再來，這次來除了來拍攝消防月曆，也要給予金錢上的支援，像這樣的互動每年都會繼續，David Rogers也說，去年拍完月曆後，回澳洲也領養了一隻狗狗，現在也是家中的成員。

農業局長李玟表示，新北市持續推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，今年度推動毛寶貝長照機構、動物行動醫療車巡迴及動物保護醫院，讓新北市動物保護網更趨完善，感謝The Australian Firefighters Calendar捐贈愛心給收容毛寶貝，讓毛寶貝能獲得更多的資源。

去年來過新北市板橋動物之家的澳洲消防猛男，今年再次來到台灣，與動保處美女獸醫師共...
去年來過新北市板橋動物之家的澳洲消防猛男，今年再次來到台灣，與動保處美女獸醫師共同推廣「認養不棄養-給他一個溫暖的家」，並捐款澳幣1000元給收容毛寶貝，希望讓毛寶貝能獲得更多的資源，增加曝光率及提升認養機會。記者江婉儀／攝影
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去年來過新北市板橋動物之家的澳洲消防猛男，今年再次來到台灣，與動保處美女獸醫師共...
去年來過新北市板橋動物之家的澳洲消防猛男，今年再次來到台灣，與動保處美女獸醫師共同推廣「認養不棄養-給他一個溫暖的家」，並捐款澳幣1000元給收容毛寶貝，希望讓毛寶貝能獲得更多的資源，增加曝光率及提升認養機會。記者江婉儀／攝影
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