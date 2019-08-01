澳洲消防猛男來板橋動物之家 還捐2萬元助毛孩

2019-08-01 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



去年來過新北市板橋動物之家的澳洲消防猛男，今年再次來到台灣，與動保處美女獸醫師共同推廣「認養不棄養-給他一個溫暖的家」，並捐款澳幣1000元給收容毛寶貝，希望讓毛寶貝能獲得更多的資源，增加曝光率及提升認養機會。

6位來自澳洲的消防猛男，在動保處5位美麗獸醫師的帶領，認識板橋動物之家的動物收容環境，幫忙照顧流浪毛寶貝和互動拍攝，希望藉此增加收容動物的曝光率，去年Jeff Leech和輪椅小乖的互動讓人暖心，Jeff Leech表示很開心再次來到這個溫暖且充滿愛的地方，所以今年再度帶著同事來到這裡。

David Rogers代表The Australian Firefighters Calendar捐贈澳幣1000元（約新台幣20000元）給收容毛寶貝，雖然捐款金額不大，但希望能藉此吸引更多人重視動物之家毛寶貝，帶牠們回家。

David Rogers表示，像這樣的努力，廣告宣傳非常重要，前陣子會拍月曆來宣傳，因為去年收到台灣這麼棒的邀請，今年收到邀請也一定要再來，這次來除了來拍攝消防月曆，也要給予金錢上的支援，像這樣的互動每年都會繼續，David Rogers也說，去年拍完月曆後，回澳洲也領養了一隻狗狗，現在也是家中的成員。