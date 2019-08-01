侯友宜期勉校長以身作則 教育學生作自己

2019-08-01 16:12 中央社 新北1日電



新北市長侯友宜。聯合報記者王敏旭／攝影 分享 facebook

新北市長侯友宜今天在新卸任校長交接典禮，期勉校長要當校園裡最渺小的人，堅持做對的事情，以身作則讓新北的小孩可透過教育面對未來的挑戰，以自信心迎接挫折，勇敢作自己。

侯友宜今天出席市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校（園）長交接典禮，並頒發紀念陶盤給退休校長，聘書感謝所有退休校長為教育奉獻的精神，期許留任原校及調任、新任的校長們，堅持教育初衷。

侯友宜說，他都記得校長的名字、臉龐與對教育的態度，提醒新任校長們，經營學校沒有速成的捷徑，校長是校園行政裡最小的角色，但要以自我典範的力量，帶動新北的孩子「作自己」，勇敢自信的往前走。

退休校長代表榮明杰於汐止國中屆齡退休，奉獻教育41年，他致詞時以「事情的終局強過事情的起頭」期勉新任校長，以健康的身心面對各界的壓力，執行國家教育政策，提升學校教師專業能力，並找出學生學習天賦。

榮明杰說，在混亂多元的時代是危機也是轉機，希望以「行公義、好憐憫」成就每一個孩子，他期許新任校長秉持「成功不必在我」的精神，為成功找方法，不必為失敗找藉口。

榮明杰與新任萬里國中校長陳玉桂，在市長侯友宜見證下，共同完成象徵新北教育的「一本初衷船」的承傳儀式，期許新任校長迎風破浪，開拓競爭力。

包括萬里國小新任校長莊朝欽、調任育林國小校長張維中等人，也在侯友宜監誓下完成宣誓，並由教育局長張明文監交。

張明文感謝退休校長一生奉獻教育，並祝福生活精彩多元，期許新任校長成為優質卓越教育夥伴的接棒人，兼顧教育與市政一體，兼顧公平正義與理想價值，他說，「讓每一名校長能夠安全下莊，平安退休，是我在教育局長任內的責任。」