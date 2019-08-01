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「通靈少女」濟德宮舉辦法會 還提供贊普平安餐

2019-08-01 15:14聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

今天是農曆7月1日「鬼門開」第一天，新北市各地廟宇陸續進行中元普度活動，因「通靈少女」出名的汐止濟德宮也將於8月12日舉行普度法會，並提供贊普服務。

濟德宮於8月12日，也就是農曆7月12日將舉辦中元普度法會，從早上8點起進行誦經禮讚，下午2點起開始普度法會，晚上6點半將有贊普平安餐會，廟方表示，濟德宮有提供贊普服務，贊普每戶600元，贊普平安餐每人600元，想參與的信徒可以到廟裡櫃台或線上報名。

所謂的「贊普」是指，贊助供養六道眾生齋食及法食的意思，不但能施食供養，最主要是召請鬼道眾生來受法食，仗佛菩薩的慈悲願力，讓一切餓鬼，都能得度，成就無上功德。在「大藏經」經典中，贊普是指以「百味飲食」來供養三寶指盡心備辦的種種美味齋食。

「贊普」二字，是出自於民俗信仰或道教的用語中，有「請大眾一同成就普度」的意思。在民俗普度的祭典中，常看到在大桌子上擺滿了供品，或是準備大桌，讓參加普度的民眾將供品放入其中。有的還會在供品上插普度旗，表示是誰所所布施的。

除了8月12日的普度法會外，每年的農曆7月30日為地藏菩薩佛辰日，這天也正好是農曆七月最後一天、鬼月的最後一天，所以在這天要「關鬼門」，但因今年農曆7月只到29日，因此濟德宮將在8月29日，也就是農曆7月29日舉辦祭典活動，慶祝地藏菩薩佛辰日。

因「通靈少女」出名的汐止濟德宮將於8月12日舉行普度法會，並提供贊普服務。記者胡...
因「通靈少女」出名的汐止濟德宮將於8月12日舉行普度法會，並提供贊普服務。記者胡瑞玲／攝影
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因「通靈少女」出名的汐止濟德宮將於8月12日舉行普度法會，並提供贊普服務。記者胡...
因「通靈少女」出名的汐止濟德宮將於8月12日舉行普度法會，並提供贊普服務。記者胡瑞玲／攝影
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因「通靈少女」出名的汐止濟德宮將於8月12日舉行普度法會，並提供贊普服務。記者胡...
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因「通靈少女」出名的汐止濟德宮將於8月12日舉行普度法會，並提供贊普服務。記者胡...
因「通靈少女」出名的汐止濟德宮將於8月12日舉行普度法會，並提供贊普服務。記者胡瑞玲／攝影
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