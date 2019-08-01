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減少PM2.5 新北宣布燃煤鍋爐今年底全面退場

2019-08-01 15:07聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北環保局今指出，市長侯友宜宣示新北將在2019年底，「工業燃煤鍋爐」將全數完成退場。環保局表示，有把握年底業者的燃煤鍋爐能全數退場，目前也還能向新北經發局申請補助更換經費，每座鍋爐設施上限50萬元，未來會持續加強稽查力道。

侯友宜日前到洗衣業「立可白實業有限公司」，業者斥資1500萬將洗衣用的鍋爐燃料由煤改為天然氣，大幅減少對環境空汙影響，也提升廠內整體環境，業者形容猶如舊火車頭換成法拉利跑車。

新北環保局說，燃煤所排放汙染物不僅有懸浮微粒、硫氧化物，更有重金屬及戴奧辛，新北細懸浮微粒(PM2.5)濃度，從2013年的年平均濃度24.63μg/m3，降至2018年的15.3 μg/m3，即將達成環保署空氣品質標準15 μg/m3。

環保局指出，新北距離環保署的標準還差0.3μg/m3，因此今年底燃煤鍋爐退場，將會是促成新北市符合國家空品標準的重要一步。

立可白實業有限公司主要負責各大飯店旅館、健身房的床單、毛巾、被單，原本洗衣是要透過燃煤產生的蒸氣，作為洗衣過程所需要的熱能，近期改為天然氣鍋爐，採用自動變頻概念，可依照實際所需蒸氣量選擇啟動多少鍋爐數。

業者說，更換後廠內環境更乾淨，也不需要裝設繁複的防制設備，雖然更換成本較昂貴，但也減少許多防制設備維護及人力管理成本，且因為有熱回收的措施，還能達到節能減碳的功效。

新北市長侯友宜（右）宣示，新北將在2019年底「工業燃煤鍋爐」將全數完成退場。圖...
新北市長侯友宜（右）宣示，新北將在2019年底「工業燃煤鍋爐」將全數完成退場。圖／新北環保局提供
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