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計程車推「愛叫車App」 今起上路試營運

2019-08-01 14:03聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

為減少民眾在路上隨機攬車，導致交通阻塞等問題以及提高搭車資訊透明度，北市交通局今天宣布推出免費計程車媒合平台「愛叫車App」，自8月1日起上路試營運，不收取任何費用，讓乘客及駕駛安心使用，目前約有200多位計程車駕駛加入此叫車平台。

為減少計程車空繞，降低道路壅塞及空氣汙染，「愛叫車App」與北市公共運輸處合作，自8月1日起上路試營運，民眾除了可依照叫車習慣或偏好選擇適合的車隊外，｢愛叫車App」也考量乘客的便利性及安全性，有多項貼心功能設計，讓乘客能夠更安心的搭乘計程車。

北市公運處表示，目前北市有26家派遣車隊，司機人數占總群體約四成，另外6成則為個體戶，非車隊駕駛大多考量派遣服務費用高或不熟悉資訊系統等因素暫未加入。

此外，「愛叫車App」會在乘客端提供，包含附近車輛地圖即時顯示、視訊119及時報案、自動預估乘車時間、車資、距離等，也可透過文字、語音和駕駛事先溝通。

駕駛端的部分，只要是台北共同營業區（北北基桃）的合格計程車駕駛，均可上傳相關證件申請加入，App中會提供營運統計、帳戶管理等功能。駕駛與乘客間也有雙向評分機制，可隨時封鎖特定駕駛、乘客，若司機兩周內載客十趟以上，評價卻在三顆星以下，就會遭除名。

公運處補充，為提供優質的計程車服務品質，每年都會針對北市衛星派遣車隊進行評鑑，鼓勵民眾叫車時可優先選擇評鑑優良之車隊叫車，也呼籲未加入車隊的駕駛可以參考該評鑑結果擇優選擇加入適合的車隊。

「愛叫車App」會在乘客端提供包含附近車輛地圖即時顯示、視訊119及時報案、自動...
「愛叫車App」會在乘客端提供包含附近車輛地圖即時顯示、視訊119及時報案、自動預估乘車時間等，也可透過文字語音和駕駛事先溝通。圖／北市交通局提供
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計程車北市
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