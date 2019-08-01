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廢棄課桌椅製成 新北「食安故事箱」巡演圖書館、校園

2019-08-01 13:55聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

「我是食安守護者小安，我需要一群小勇士幫助我打敗細菌大魔王…。」駐校藝術家薛惠玲創作「食安小勇士」、「食安超人」、「拯救食物大作戰」、「食品安全我最行」4篇食安故事，與學生們利用廢棄課桌椅製成食安故事箱，並透過退休教師高麗卿生動又活潑地講故事，台下小朋友專心聆聽。

為了從小培養正確食安觀念，新北市衛生局找薛惠玲、高麗卿協助，創造出「小朋友合手打敗細菌大魔王」、「蔬果類對人體的功用」、「預防食品中毒5原則」，以及「如何認識市面販售食品」、「避免浪費食物的惜食好習慣」等食安故事，並透過繪本套書，讓孩子在寓教於樂情境中，建立食安、惜食及蔬果功用與預防食物中毒等正確觀念。

新北市衛生局表示，這些故事製作成手繪本叢書、可容納捲軸布書及圖書卡的故事箱、電子書，除了暑假期間在新北市立圖書館各分館各辦一場說故事活動，共14場；另外9月開學後，將在轄內6個國小進行100場食安故事活動，目前共媒合38所國小要納入課程中，後續會針對校園老師、說故事媽媽辦理種子教師訓練營，要推廣到全市所有國小校園。

新北市衛生局長陳潤秋表示，今年特別找來薛惠玲老師合作，構思創新食安教案，融入惜食議題，同時賦予老舊課桌新生命，改造成可容納捲軸布書、圖書卡的故事箱，導入淺顯易懂的惜食食安觀念，進行「帶著故事去旅行，惜食食安走透透」故事活動。

衛生局指出，暑假期間的14場開放給市民自由報名參加，每場次視場地大小限額30名（含家長），活動時間含有獎徵答約一小時。即日起開放報名，報名可洽新北市立圖書館總館及各分館服務電話、額滿截止。

食安故事箱是由國小學生們利用廢棄課桌椅製作而成。記者張曼蘋／攝影
食安故事箱是由國小學生們利用廢棄課桌椅製作而成。記者張曼蘋／攝影
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新北市衛生局推出將故事做成食安故事箱及手繪叢書等，希望從小培養正確食安觀念。記者...
新北市衛生局推出將故事做成食安故事箱及手繪叢書等，希望從小培養正確食安觀念。記者張曼蘋／攝影
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新北市暑假期間會先在新北市圖書館各分館辦理講故事活動，開學後也會進入校園，將其納...
新北市暑假期間會先在新北市圖書館各分館辦理講故事活動，開學後也會進入校園，將其納入課程中。記者張曼蘋／攝影
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高麗卿今天在台上搭配食安故事箱，講故事給小朋友們聽。記者張曼蘋／攝影
高麗卿今天在台上搭配食安故事箱，講故事給小朋友們聽。記者張曼蘋／攝影
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