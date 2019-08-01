要深情999或1314？ 情人節來深澳漁港「卷」在一起

2019-08-01 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市政府與瑞芳區漁會合作，推出「青春山海線魅力深澳漁樂季」系列活動， 8月份以七夕情人節，更推出「深情久久久」及「深情一生一世」兩種情人節限定套餐，餐點以在地漁鮮及農特產為主要食材，如深情小卷、海鮮拼盤、酸甜梅汁山藥等，及早預定有機會安排景觀座位，還在想要去那裡吃情人餐的小情侶，大情侶，可以納入口袋名單。

位於新北市瑞芳區的深澳漁港，鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，為新北市傳統沿近海漁業重要港口，有著臺灣數量最多的海釣船及最蓬勃的漁業產業，港區有沙魚羹、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚、小卷等在地海鮮美味，各式道地新鮮餐廳在漁港周邊都找得到。

瑞芳區漁會與深情海岸海景餐廳合作，在8月7日情人節推出「深情久久久」及「深情ㄧ生一世」兩種情人節限定套餐，前者有情人三味拼含曼波凍，沙魚煙，海菜；鮭魚炒飯，鴛鴦鮮醉蝦，深情小卷，雙對奶香螺絲捲，只要999元。

深情ㄧ生一世，有梅汁山藥，海菜，生蠔的三味拼，還有鮭魚炒飯，鴛鴦鮮醉蝦，深情小卷，剁椒鮮魚片，雙對奶香螺絲捲，要1314元。

餐點以在地漁鮮及農特產為主要食材，及早預定有機會安排景觀座位，過完情人節，深情海岸餐廳也為8月8日父親節推出限定桌餐，接著慶祝父親節。

農業局表示，8月份除了是深澳漁港小卷產季外，也是一年一度的七夕情人節，市府推出深澳兩情相繾卷活動，整個8月份深澳漁港充滿浪漫氛圍，在情人節前港區會陸續設置情人節氛圍裝置藝術，如海天步道光雕調整為粉色系，魚骨頭裝置藝術也化身鵲橋，情人只要在指定地點拍照打卡，即可至港區深情海岸餐廳免費使用情人拍貼機，讓美好回憶永遠留存，歡迎甜蜜的小倆口來深澳漁港卷一起 。