因親弟年少走偏遭殺害 他為此服務教育界40年

2019-08-01 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市教育局今辦退休校長、調連任校長及新任校長交接。其中9名退休校長中，66歲的汐止國中退休校長榮明杰是少見的屆齡退休；談到一路支持走教育界40年的原因，他說，因為親弟青少年時走偏，不幸遭到殺害，他立志要當老師，盡力陪孩子走過矇懂的青春期。

今新北市長侯友宜親自到場見證交接，共有退休校園長9名、連任校園長38名、調任校園長24名、新任校長12名，侯友宜期勉校長，要將學生擺第一位。

榮明杰代表退休校長致詞表示，成就每一位孩子，成功不必在我。不過，他隨後受訪時透露，他走上教育的原因竟然是因為多年前親弟遭殺害。

榮明杰說，在他大一時，弟弟因結交壞朋友，在撞球場和流氓起衝突，不幸慘遭毒手。他得知消息的當下震驚又難過，但隨後就立志，要當老師陪伴12至18歲的孩子，在他們對人生還不懂時陪伴他們，雖然非師大體系，但在當兵後就發奮考老師。

榮明杰說，「沒有問題學生，只有問題家庭」，他回想當時家長工作忙碌，沒空管教弟弟，因此他當老師後，除了教學生，也「教家長」。

回顧教職生涯，最費他心思的ㄧ次是幫派家長的孩子為了在校結幫派，突然回來復學，天天闖禍，但經過榮明杰的觀察，孩子只是因此而可以看到家長。後來榮明杰曉以大義請家長到校當志工，只是坐在旁邊，但孩子每節下課都可以看到家長，時日漸久孩子就不在學校作亂。