大度路交管新措施 盼提升行車安全

2019-08-01 12:45 聯合報 記者郭頤╱即時報導



北市交通局最近為改善大度路沿線交通安全，針對大度大業、立德路口及大度路全線實施改善措施，分別取消機車兩段式左轉、拉長車流交織長度和將機慢車專用道改為機慢車優先道等方式，保障用路人安全。

大度路屬往返台北市區和淡水、關渡地區的主要幹道，平日車流量大導致事故較多，交通局考量行車安全及機車路權，重新調整大度路沿線的交通管制設施。

在大度大業路口方面，104年至107年9月間發生151起A2事故，過去大業路左轉承德路方向的機車有兩段式左轉規定，有鑒於不少騎士因未注意標誌，而違規左轉發生與直行車擦撞事故或遭警方取締，交通局開放大業路往承德路騎士，未來可直接左轉，並將原先的三線道擴增至四線道，而過去禁行機車的最左側車道，現也開放機車通行，盼降低路口肇事率。

大度立德路口方面，由於大度路汽機車分行，過去在大度路往淡水方向，汽車若欲右轉立德路，會碰上機車道直行機車，車流交織過程易發生碰撞事故，因此交通局將該路口前的汽機車分隔島，向上游退縮約150公尺，使右轉汽車可提前匯入最右側車道，減少與直行機車衝突，並設立右轉專用道，疏解車流。

至於大度立德路口的往台北方向，機車騎士若欲左轉立德路，需兩段式左轉，不過由於該待轉區空間不足，經常造成後方來車堵塞，因此增設機車左轉專用道及號誌，擴大停等空間，以保障行車安全。