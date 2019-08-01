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建商+Ikea進駐加持 新店央北土地超搶手

2019-08-01 12:24聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市府於7月31日辦理「新店中央新村北側」4筆土地及「台北港特定區」12筆土地標售，由於新店央北重劃區為「閃耀五星計畫」中地段較佳，開發也較完善的區域，未來可釋出土地不多，因此標售盛況，這次推出的4筆住宅土地，在建商持續加碼下全數標脫，市場反應相當熱絡，共吸引43標單，合計脫標金額約42.8億元，平均溢價率約23.22%。而台北港特定區12筆土地，今年4月已流標一次，雖降低底價重起標售，但因此區域產業發展未臻完善，最終仍以流標收場。

新店中央新村北側附近土地，受到大型建設以及知名建商持續搶進之下，這次4筆住宅土地全數標脫，面積從402坪到1021坪，溢價率最高的是斯馨段28地號，共吸引16個建商投標，包含華固、皇翔、元利等建商，最終由宏普建設以總價約14.7億元得標，換算單坪土地單價161萬，由於基地面向公園，創下平均單價區域新高。

斯馨段29地號是這次標售最大的土地，共1,021坪，吸引10個買方角逐，同樣由宏普建設以約15.9億元得標，溢價率28.96%，華南金以約5.3億元標下斯馨段76地號，約402坪土地，溢價率10.36%，換算每坪單價133萬元，有機會合併隔壁77地號開發，而鑫忠建築開發則以約6.77億元，標下斯馨段82-1地號，同樣吸引10封標單，溢價率20.51%，換算每坪單價145萬元。

信義全球資產經理王維宏表示，近期新店區房市備受矚目，除了舊市區發展成熟及裕隆城大型商場進駐外，地區內已有知名建商陸續開案，包含國泰、國美、全陽、九昱等，區域推案行情落在約50至60萬元，又因IKEA及京站百貨進駐，加上捷運環狀線第一階段工程年底通車，持續帶旺新店中央新村北側，因此連續兩次標售全數脫標，標封數也創下此區域最多封，未來新北市府手上剩下的4筆住宅土地仍待標售。

針對台北港12筆土地以流標收場，王維宏表示，由於產專區硬體設備較不足，非精密工業可進駐，雖然市府因應台商回流修改「第二種產業專用區」，容許使用項目原以報關、國際貿易、商業等使用項目下，增加物流、倉儲及公害較輕微的工業製造，但礙於近海容易腐蝕，許多企業在選擇工業地上，可能傾向於林口及桃園工業區發展較成熟地區，土地單價也較便宜的地點。

而新北八里地區發展較不完善，目前企業、開發商對此區域保持觀望態度，在淡江大橋還沒蓋好的情況下，淡水到八里的產業無法串連，若市府能夠針對八里產業有更完善的規畫，積極吸引重量級產業進入，商業發展逐漸成熟後，必能帶動此區發展。

新北市府於7月31日辦理「新店中央新村北側」4筆土地及「台北港特定區」12筆土地...
新北市府於7月31日辦理「新店中央新村北側」4筆土地及「台北港特定區」12筆土地標售，由於新店央北重劃區為「閃耀五星計畫」中地段較佳，開發也較完善的區域，未來可釋出土地不多，因此標售盛況。聯合報系資料照
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