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新北29區「視訊諮詢」免跑法院 明年全台啟用

2019-08-01 12:11聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市幅員廣及人口數多，由新北地方法院、台北地方法院、士林地方法院及基隆地方法院等4個法院管轄，市民要查詢法院繫屬案件進度、開庭日期或辨識法院文書之真偽等，都須親自前往法院洽詢，但今起新北各區公所或調解委員會可申請視訊諮詢服務申請，台灣高等法院院長李彥文也說，預計明年將推廣到全台縣市。

新北市長侯友宜今天出席「新北市訴訟程序視訊諮詢服務全面普及」記者會，表示透過視訊其實可以直接解決很多問題，提供訴訟程序的諮詢服務，讓準備要打官司或已官司中的當事人，可視訊詢問訴訟程序上的問題，免於須親自跑去法院的不便。

訴訟程序視訊諮詢服務2017年7月已有13區與新北地方法院試辦，侯友宜說，光是去年試辦就服務將近4000名民眾，在試辦的這段時間裡面，就將近4000名民眾省去兩地奔波的辛苦，達到簡政便民的目的。

此外，台灣高等法院也與新北市合作，林口、泰山、樹林、鶯歌及三峽5區自上月開始提供二審法院的訴訟程序視訊諮詢服務，也是全國首件縣市政府與第二審法院合作便民視訊服務。

李彥文表示，訴訟諮詢服務是新北市最早開始，也是第一個全市完成的，視訊資訊服務是要讓民眾便利地接近法院，讓大家知道法院離民眾並不遠，現今免不了會碰觸到法律，因此必須得了解法律程序如何進行，因此司法院也決定推廣到全國各縣市，預計明年完成全台縣市的上線。

法制局局長黃怡騰也表示，未來將持續整合司法與行政機關資源，充分運用網路及科技設備，來縮短城鄉資源差距，以建構堅實的法律保衛平臺，逐步邁向新北智慧城市的目標。

新北市長侯友宜今天在記者會上，與新北地方法院、台北地方法院、士林地方法院及基隆地...
新北市長侯友宜今天在記者會上，與新北地方法院、台北地方法院、士林地方法院及基隆地方法院等4個法院視訊連線。記者張曼蘋／攝影
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今起民眾可到新北各區公所或調解委員會，申請視訊諮詢服務申請，讓準備要打官司或已官...
今起民眾可到新北各區公所或調解委員會，申請視訊諮詢服務申請，讓準備要打官司或已官司中的當事人，可視訊詢問訴訟程序上的問題。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜台灣高等法院
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