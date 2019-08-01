北市「公宅」正名「社宅」 東明青創戶今起徵件
台北市只租不售的「公共住宅」一詞成為歷史，將正名「社會住宅」。
台北市都發局今天表示，以往外界對於社宅有不良印象，所以全市統稱公宅，隨著歷次公宅招租爆棚，顯示民眾相當喜愛，配合中央「住宅法」，即起正名為社宅；此外，位於南港區的東明社宅已完工，今起徵件35戶「青年創新回饋計畫」，其餘一般戶預計9月招租，最快明年2月開放入住。
「公宅」正名「社宅」是否意味去汙名化？台北市都發局長黃景茂表示，早期外界認為社宅都是弱勢，所以台北市稱為公宅，但市長柯文哲認為，許多公宅中籤率僅約5%，等於變成大家喜歡的設施，加上中央「住宅法」也稱社宅，所以決定正名，近期將正式公告且逐步修法。
台北市都發局今天舉行記者會，宣布東明社宅昨天已報竣工，並延續之前社宅構想，續推青創計畫共計35戶，民眾構思社區活動類、策畫經營類、人際網絡類等提案，經市府評審入選後，即可免抽籤入住公宅，徵件時間為即日起至8月22日。
位於南港區的東明社宅，總計700戶，包含套房94戶、一房型398戶、二房型170戶、三房型38戶，每月租金為市價85折計算，最低9400元、最高21500元，若符合台北市「分級租金補貼」資格，租金最低可達4800元。
根據市府資料，加上這次東明社宅，目前全市提供社宅共計3287戶，其餘社宅陸續發包、施工中；另外，台北市長柯文哲4年前喊「4年2萬戶、8年5萬戶」支票挨批跳票，都發局補充，北市府已盤點規畫3處全新社宅基地，至少1000戶，將向市議會爭取預算，但細節現在不便透露。
台北市都發局表示，這次東明社宅提供35戶作為青創計畫名額，希望民眾以自身專長、才藝或其他創意方式，回饋社區並促進社區融合，提案類型包含社區活動類、策畫經營類、人際網絡類等三大類型，希望有活力的民眾提案，成為東明社宅好夥伴。
台北市都發局補充，青創計畫的徵件時間，為今年8月1日（四）上午11點至8月22日下午5時前，本次全面採用線上申請，並於8月9日晚上7點於南港區南港行政中心禮堂舉行徵件說明會，相關細節可至官網查詢，
留言