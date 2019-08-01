北市「公宅」正名「社宅」 東明青創戶今起徵件

2019-08-01 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市只租不售的「公共住宅」一詞成為歷史，將正名「社會住宅」。

台北市都發局今天表示，以往外界對於社宅有不良印象，所以全市統稱公宅，隨著歷次公宅招租爆棚，顯示民眾相當喜愛，配合中央「住宅法」，即起正名為社宅；此外，位於南港區的東明社宅已完工，今起徵件35戶「青年創新回饋計畫」，其餘一般戶預計9月招租，最快明年2月開放入住。

「公宅」正名「社宅」是否意味去汙名化？台北市都發局長黃景茂表示，早期外界認為社宅都是弱勢，所以台北市稱為公宅，但市長柯文哲認為，許多公宅中籤率僅約5%，等於變成大家喜歡的設施，加上中央「住宅法」也稱社宅，所以決定正名，近期將正式公告且逐步修法。

台北市都發局今天舉行記者會，宣布東明社宅昨天已報竣工，並延續之前社宅構想，續推青創計畫共計35戶，民眾構思社區活動類、策畫經營類、人際網絡類等提案，經市府評審入選後，即可免抽籤入住公宅，徵件時間為即日起至8月22日。

位於南港區的東明社宅，總計700戶，包含套房94戶、一房型398戶、二房型170戶、三房型38戶，每月租金為市價85折計算，最低9400元、最高21500元，若符合台北市「分級租金補貼」資格，租金最低可達4800元。

根據市府資料，加上這次東明社宅，目前全市提供社宅共計3287戶，其餘社宅陸續發包、施工中；另外，台北市長柯文哲4年前喊「4年2萬戶、8年5萬戶」支票挨批跳票，都發局補充，北市府已盤點規畫3處全新社宅基地，至少1000戶，將向市議會爭取預算，但細節現在不便透露。

台北市都發局表示，這次東明社宅提供35戶作為青創計畫名額，希望民眾以自身專長、才藝或其他創意方式，回饋社區並促進社區融合，提案類型包含社區活動類、策畫經營類、人際網絡類等三大類型，希望有活力的民眾提案，成為東明社宅好夥伴。