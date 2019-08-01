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影／新北推新住民一站式服務 6機關21項服務戶所搞定

2019-08-01 10:59聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市新住民一站式服務今日正式上線，整合社會局、教育局、勞工局、衛生局、經濟發展局及法制局6大局處共21項服務。新住民只要到戶政事所辦理業務，戶所就會單一窗口協助通報，由各機關主動聯繫新住民所需服務，省時又便民，預計到今年底可至少服務450多個新住民家庭。

民政局長柯慶忠表示，新住民是國家新鮮人，新北戶政從今天起提供一站式服務，任何新住民來到戶政機關，只要填妥相關書面資料，包含生活、就學、就業、社會福利、醫療、法律等問題，都會提供服務，也會立刻轉介給相關機關，就會在第一時間給他們回復，提供相關協助事項。

柯慶忠表示，新北市的新住民及其子女約有14萬多人，居全國之冠，新住民一站式服務鎖定新住民來台後最需要6大服務面向，包括社福諮詢、就業諮詢、生育諮詢、語言學習、創業貸款以及法律服務，進行全面整合，只要新住民臨櫃辦理業務，戶所同仁就會主動詢問是否需要跨機關服務，讓有需要的新住民至少節省1.5小時往返機關的時間，預計今年度可節省預計省下1萬2150小時。

來自寮國的新住民陳安黎說，這項服務對新住民很好，不用跑很多地方，現在只要來戶政事務所就好，以前還要特地跑去移民署，現在省下很多時間。

淡水的越南籍新住民阮小姐則說，獨自一人來到新環境，除了面對生活中語言溝通、婚姻生活及家庭教養等問題，還得各地奔波詢問健康保健、社會福利、職場就業等資源協助；現在透過戶所就能接收到新住民家庭服務中心及關懷服務站的個案服務、關懷訪視，以及多重需求的後續轉介服務，終於鬆了一口氣。

民政局補充，新住民來到戶政事務所接受跨機關通報的協助，之後機關會主動聯繫新住民，告知所需要的服務該如何進行，戶政事務所也會給新住民一張追蹤服務的單子，上面有QR Code，可以讓新住民主動追蹤目前申請服務的進度。

新北市新住民一站式服務今日正式上線，新住民只要到戶政事所辦理業務，就可以記者江婉...
新北市新住民一站式服務今日正式上線，新住民只要到戶政事所辦理業務，就可以記者江婉儀／攝影
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民政局長柯慶忠（右二）表示，新北戶政從今天起提供一站式服務，任何新住民來到戶政機...
民政局長柯慶忠（右二）表示，新北戶政從今天起提供一站式服務，任何新住民來到戶政機關，只要填妥相關書面資料，都會提供服務，也會立刻轉介給相關機關，提供相關協助事項。記者江婉儀／攝影
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