東北角、北海岸民眾受惠 基隆地院視訊訴訟輔導上線

2019-08-01 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆地方法院與轄區基隆市政府、新北市瑞芳等6個區公所合作，透過網路視訊提供民眾訴訟程序諮詢服務，今天上午10點起連線，以網路代替馬路，讓轄區民眾可以就近獲得司法協助。

基隆地院表示，過去民眾若有訴訟程序諮詢需求，常須親自跑一趟法院，因為透過電話進行訴訟輔導，可能無法確認是當事人身分及是否為法院文書，讓訴訟輔導人員答詢時受到限制。

基隆地院今天起與基隆市、新北市政府合作，辦理視訊訴訟輔導服務。民眾若有訴訟程序、非訟程序、撰寫書狀方面問題，或要查詢繫屬案件進度、開庭日期，都可就近到基隆市政府或新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里區公所服務櫃台，透過視訊網路與法院端連線，與法院訴訟輔導人員面對面諮詢及對談。

基隆地院表示，視訊諮詢服務採現場取號排隊及預約登記雙軌制，轄區民眾可於上班時間到基隆市政府或瑞芳等6地區公所服務櫃台現場抽號申請視訊諮詢，亦可電請協助預約次日起一周內想要的視訊諮詢日期，免去排隊等候的時間，相關資訊可洽詢地院訴訟輔導科，電話(02)2465-2171轉1168。

各地視訊訴訟輔導服務資訊如下：

基隆市政府：周一至周五上班日上午9點到11點，在至市府1樓聯合服務中心櫃台接受申請，電話（02）2420-1122轉1211或1212。

瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、萬里區公所：周一至周五上午9點到12點、下午2點到5點在區公所（上、下午服務時間截止前30分鐘停止抽號）。