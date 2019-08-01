獨腳猴台中太平現蹤一早爬電桿 買早餐民眾駐足稱奇

2019-08-01 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一隻缺了左後腳的台灣獼猴清晨7時許出現在台中市太平區宜昌路，引起不少路人圍觀，只見牠沿著電線和店家招牌跳躍，一會還站上了交通號誌，但似也不知要往何處去，許多市民已打1999專線向市府反映。