浪漫過七夕 漁人碼頭穿情人衫賞煙火 深澳漁港情人餐

2019-08-01 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



七夕情人節即將到來，新北市農業局規畫各項活動，讓情侶們可以到漁人碼頭、深澳漁港拍照打卡拿禮物，搭乘遊樂設施體驗浪漫氛圍，在今年七夕留下美好回憶。

農業局表示，漁人碼頭將在8月4日七夕情人節前夕，特別舉辦「百搭創意情人衫」活動，只要在活動當天晚上7點7分，在水上樂園拍照打卡的情侶，即可獲得限定情人彩繪衫1件，限額50對情侶、共100份彩繪衫，在浪漫情人節可以穿情人衫看煙火，與愛人享受幸福時光。

在漁人碼頭還打造水陸主題樂園休閒體驗的遊樂設施，包括摩天輪、旋轉木馬及熱氣球，還有遊園小火車，可以欣賞港灣的美景，更有消暑清涼的滑水道，充滿趣味。

淡水福容大飯店8月4日與新北市政府、漁人碼頭商圈（水灣企業、淡水區漁會）一同合辦煙火活動，晚上9點在漁人碼頭海上施放浪漫海上情人煙火秀總長約5分20秒、象徵「我愛你」，搭配現場音樂，呈現各種浪漫、優雅與動感情境。

深澳漁港則推出深情海岸餐廳小卷情人套餐、深澳小卷旗美照、深澳兩情相繾卷活動，包含打造充滿情人節浪漫氛圍的海天步道，有光雕色彩及裝置藝術、深澳漁港景點合照打卡、免費使用情人節拍貼機，留下美好回憶。