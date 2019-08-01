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浪漫過七夕 漁人碼頭穿情人衫賞煙火 深澳漁港情人餐

2019-08-01 07:30聯合報 記者江婉儀╱即時報導

七夕情人節即將到來，新北市農業局規畫各項活動，讓情侶們可以到漁人碼頭、深澳漁港拍照打卡拿禮物，搭乘遊樂設施體驗浪漫氛圍，在今年七夕留下美好回憶。

農業局表示，漁人碼頭將在8月4日七夕情人節前夕，特別舉辦「百搭創意情人衫」活動，只要在活動當天晚上7點7分，在水上樂園拍照打卡的情侶，即可獲得限定情人彩繪衫1件，限額50對情侶、共100份彩繪衫，在浪漫情人節可以穿情人衫看煙火，與愛人享受幸福時光。

在漁人碼頭還打造水陸主題樂園休閒體驗的遊樂設施，包括摩天輪、旋轉木馬及熱氣球，還有遊園小火車，可以欣賞港灣的美景，更有消暑清涼的滑水道，充滿趣味。

淡水福容大飯店8月4日與新北市政府、漁人碼頭商圈（水灣企業、淡水區漁會）一同合辦煙火活動，晚上9點在漁人碼頭海上施放浪漫海上情人煙火秀總長約5分20秒、象徵「我愛你」，搭配現場音樂，呈現各種浪漫、優雅與動感情境。

深澳漁港則推出深情海岸餐廳小卷情人套餐、深澳小卷旗美照、深澳兩情相繾卷活動，包含打造充滿情人節浪漫氛圍的海天步道，有光雕色彩及裝置藝術、深澳漁港景點合照打卡、免費使用情人節拍貼機，留下美好回憶。

另外，八里區農會今年與台北霞海城隍廟聯名推出「心型柚採果體驗遊程」，內容包含八里文旦柚介紹、心型柚採果體驗、柚薑幸福DIY、西龍巖及霞海城隍廟導覽，遊程共計2梯次(8/3、8/6)，想報名的民眾可上八里區農會臉書或洽八里區農會（02）2610-2996詢問。

8月4日淡水漁人碼頭舉辦七夕情人節相關活動，還有打造水陸主題樂園休閒體驗的遊樂設...
8月4日淡水漁人碼頭舉辦七夕情人節相關活動，還有打造水陸主題樂園休閒體驗的遊樂設施，包括摩天輪、旋轉木馬及熱氣球。圖／新北市漁管處提供
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8月4日淡水漁人碼頭配合七夕情人節，舉辦「百搭創意情人衫」活動，預計當晚將吸引大...
8月4日淡水漁人碼頭配合七夕情人節，舉辦「百搭創意情人衫」活動，預計當晚將吸引大批人潮。圖／報系資料照片
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8月4日淡水漁人碼頭配合七夕情人節，舉辦「百搭創意情人衫」活動，當晚淡水福容大飯...
8月4日淡水漁人碼頭配合七夕情人節，舉辦「百搭創意情人衫」活動，當晚淡水福容大飯店8月4日與新北市政府、漁人碼頭商圈同合辦煙火活動，施放長達5分20秒煙火秀。圖／淡水福容飯店提供
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漁人碼頭霞海城隍廟
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