光害管制條例卡關 「不告不理」

大巨蛋的陽光反射強烈，照進光復國小教室，形成光害。 圖／市議員許淑華提供 分享 facebook

大巨蛋傳光害擾民，其實北市環保局101年起就依議員建議研擬「台北市光害管制自治條例」最高可罰10萬元，但連續兩屆議會送審卻遲未通過，如今條例草案再次過屆不審，目前光害仍無法可罰；環保局副局長盧世昌說，本屆暫不考慮再送，「因為看起來民眾需求不夠大」。

針對大巨蛋光害問題，環保局稽查大隊長顏伶珍表示，光的檢測是量測輝度和照度，輝度是直接測量光源，照度針對受體做量測，但像反射部分，因屬於材質本身對光的反射，是在實驗室做量測，但現在住戶反的是太陽光，通常光源很強，太陽光源的反射，應該要在物體表面做折射處理；這部分是建管的專業，但光害問題，政府未有法令規範，有規範的國家也很少。

建管科長侯炳基說，北市沒有光害規定，大巨蛋屋頂材質也是依規定施作，經過都審審議決定，建管處立場，希望遠雄和里長、住戶、環保局去現場了解，到底光害程度到哪，來作實質改善。

北市環保局104到去年，每年光害投訴約240件上下，今年到5月底有58件，但因沒有相關罰則法規，採「不告不理」處理，不會主動稽查，而受理投訴後會先到投訴人家中了解光害狀況，並向光源物的所有人如廣告業者進行非強制性的行政指導，視光源物面積滿25平方公尺與否，勸導業者調降輝度到低於300或250燭光以下，最後仍要看業者是否有意與投訴者協調、降低影響。