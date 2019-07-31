觀天下有線捐加菜金 厚德里共餐好暖心

2019-07-31 21:24 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區厚德里老人共餐邁入第六年，觀天下有線電視送來加菜金，鼓勵長輩多出來走一走，大家聚在一塊吃飯聊天，健康樂活。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區厚德里老人共餐，開辦以來從不間斷，今年邁入第六年，好多長輩們早就習慣這每個星期三的午餐約會，今(31)日觀天下有線電視送來加菜金，希望老人共餐能夠持續舉辦，鼓勵長輩多出來走一走，大家聚在一塊吃飯聊天，健康樂活。

當天的菜色相當豐富，有?菜炒蛋、青菜、還有滷雞腿，不過，打菜的人和平常有點不同，觀天下有線電視公司不但帶了加菜金來，也和汐止區長一起為老人家打菜，當天還發給每位老人家一顆蘋果，讓長輩們感受到滿滿的溫暖。

觀天下有線電視公司曾儒聰說，很榮興可以參與這麼有意義的活動，我想這不是第一次未來會多參加這樣的活動，因為，長期以來觀天下在地方經營，企業責任也是我們要做的一環，希望在陳有諒會長的協助之下，我們可以多多參與，很高興可以跟鄉親長輩一起共餐。

汐止區長陳健民表示，我們厚德里每個禮拜三都有辦共餐，今天很感謝觀天下贊助了兩萬塊讓今天的菜色非常的豐盛，也可以看到長輩們都非常的開心，也希望長者輩每個禮拜三共餐時間，有空的話都來這邊走一走。

厚德里長陳有諒說，今天非常感謝觀天下來做社會服務，因為他們長期在地方根耘，在汐止他們也是第一次來做老人共餐的服務，觀天下新聞採訪常在拍攝各地的老人共餐，而厚德里的共餐已經六年了，累積三、四百次免費老人共餐，大家一起付出，讓長輩們開心聚餐，那今天也很感謝區長、觀天下一起來，還幫老人家打菜。

陳有諒指出，做這個老人共餐，我最感謝的就是我們這群志工，他們每個禮拜一大早就要來開始忙到中午，所以，這六年來持續不間斷的老人共餐，很感謝這群美麗認真的志工。