汐碇路護欄少兩截 民怨最危險都沒做

2019-07-31 21:22 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區汐碇路山區路面施作護欄，其中有兩段沒有做，民眾就擔心會有車子掉進山谷，市議員周雅玲服服務處要求儘速改善。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區汐碇路山區路面一直有龜裂塌陷情況，市府爭取前瞻經費進行重鋪工程，也包括了施作護欄，不過，其中有兩段沒有做，民眾就抱怨路不寬又在轉彎處，擔心會有車子掉進山谷，所以，今(31)日上午市議員周雅玲服服務處就前往了解狀況，要求儘速改善，以保安全。

從汐碇路往上，沿線的側溝、路面重鋪工程陸續進行中，爭取前瞻經費，整條汐碇路大約八公里長進行提升道路暨附屬設施改善工程，其中也包括會在沿途施作鐵欄杆護欄，只是之前強調的危險路段卻沒做，民眾抱怨這裡最危險路很窄又在轉彎處，沒做護欄的話，很擔心會車時，車子會掉進山谷下。

白雲里長陳俊地表示，針對護欄施作範圍，之前都有會勘過，這兩段漏作了，希望能夠補做，市議員周雅玲服務處主任林三吉說，接到民眾陳情，特地到現場來看，已經反應市府養工處，將這兩段沒做的護欄補起來。

林三吉指出，這次前膽計劃經費，在汐碇路要做的，除了路面重鋪之外，還包括側溝及護欄，因為，山區道路一直以來，多多少少都有龜裂破損狀況，只是範圍實在太大，整個改善有困難，現在6000多萬的經費，包括北28及汐碇路的路面改善工程，要保障用路人及登山健行民眾的安全。