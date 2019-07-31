親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯文哲組台灣民眾黨 「他」去年就神預言

汐碇路護欄少兩截 民怨最危險都沒做

2019-07-31 21:22觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區汐碇路山區路面施作護欄，其中有兩段沒有做，民眾就擔心會有車子掉進山谷，市議...
汐止區汐碇路山區路面施作護欄，其中有兩段沒有做，民眾就擔心會有車子掉進山谷，市議員周雅玲服服務處要求儘速改善。 圖／觀天下有線電視提供
分享
汐止區汐碇路山區路面一直有龜裂塌陷情況，市府爭取前瞻經費進行重鋪工程，也包括了施作護欄，不過，其中有兩段沒有做，民眾就抱怨路不寬又在轉彎處，擔心會有車子掉進山谷，所以，今(31)日上午市議員周雅玲服服務處就前往了解狀況，要求儘速改善，以保安全。

從汐碇路往上，沿線的側溝、路面重鋪工程陸續進行中，爭取前瞻經費，整條汐碇路大約八公里長進行提升道路暨附屬設施改善工程，其中也包括會在沿途施作鐵欄杆護欄，只是之前強調的危險路段卻沒做，民眾抱怨這裡最危險路很窄又在轉彎處，沒做護欄的話，很擔心會車時，車子會掉進山谷下。

白雲里長陳俊地表示，針對護欄施作範圍，之前都有會勘過，這兩段漏作了，希望能夠補做，市議員周雅玲服務處主任林三吉說，接到民眾陳情，特地到現場來看，已經反應市府養工處，將這兩段沒做的護欄補起來。

林三吉指出，這次前膽計劃經費，在汐碇路要做的，除了路面重鋪之外，還包括側溝及護欄，因為，山區道路一直以來，多多少少都有龜裂破損狀況，只是範圍實在太大，整個改善有困難，現在6000多萬的經費，包括北28及汐碇路的路面改善工程，要保障用路人及登山健行民眾的安全。

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

新店中央新村北側開發案買氣火燙 最高一坪161萬元

2019-07-31 20:17

淡水慈玄宮河祭路祭 連三天法會求平安

2019-07-31 21:26

觀天下有線捐加菜金 厚德里共餐好暖心

2019-07-31 21:24

台、港跆拳道館交流 一起練跆拳、跑後山

2019-07-31 21:03

衛福部防疫中心、食藥大樓 通過北市環評

2019-07-31 18:28

新北路邊停車App自助計費明啟用 前30分只要1元

2019-07-31 16:14

喜憨兒基金會進駐社區遭拒 丁守中：建立包容混居社區

2019-07-31 16:08

今上半年行人死亡交通事故 北市中山區長者最多

2019-07-31 15:48

七夕情人節哪慶祝？辰光橋浪漫光雕免費送玫瑰

2019-07-31 15:42

土城出現首例「屈公病」 工務局緊急進行消毒作業

2019-07-31 15:42

大巨蛋太耀眼？許淑華：恐傷學童視力

2019-07-31 14:36

侯友宜宣示：鏟五股垃圾山

2019-07-31 14:27

8月1日育兒津貼新制上路 北市家長育嬰留停也可領

2019-07-31 14:11

大巨蛋頂太亮產生光害？居民喊擾亂生活作息

2019-07-31 13:07

新北五股要開發 也要等北市社子島

2019-07-31 12:09

新北市圖書館有蛇！小朋友近距離圍脖笑說「超冰涼」

2019-07-31 12:03

總長577公尺！巨幅彩繪就在隱身在這處河濱公園

2019-07-31 11:36

自來水博物館健康路跑 8月1日起開始報名

2019-07-31 11:08

解決五股垃圾山 侯友宜：歷任縣市長沒人想碰

2019-07-31 11:07

汐止私房賞荷秘境 一旁涼亭早期可見婦女齊聚手洗衣

2019-07-31 07:46

新北淹水熱點感測 LINE機器人推播助防災

2019-07-31 00:11

北區綠竹筍評鑑 五股筍農「甜筍王」

2019-07-31 00:06

捷運工程封路車禍1死 侯友宜怒究責

2019-07-30 23:58

台灣欒樹緊鄰民宅 荔枝椿象爬進來

2019-07-30 23:53

超難度！三鶯首期汙水下水道完成 鶯歌開始接管

2019-07-30 23:45

台澳消防猛男 尬場肌情演出

2019-07-30 23:41

淡海輕軌9月起 下班尖峰增班 縮短到12分鐘一班

2019-07-30 23:31

「心朋友的店」苦撐15年 不堪虧損決忍痛熄燈

2019-07-30 23:22

身障機構進駐遭拒 40社福團體聲援北市府 籲勿歧視

2019-07-30 23:14

「心朋友的店」照顧精障者 虧損15年忍痛熄燈

2019-07-30 21:09

重陽禮金入戶頭 三芝公所籲長輩申辦

2019-07-30 20:18

北海明珠創生園區動土 創200個就業機會

2019-07-30 20:18

新店中華里彩繪牆 白海豚、石虎成主角

2019-07-30 20:17

十分公廁完工好方便 無障礙等設施齊全

2019-07-30 20:16

候車亭老舊長青苔 汐止康福里要換三座

2019-07-30 20:16

獨居人瑞理髮師 活到老「剪」到老

2019-07-30 19:04
看更多

熱門文章

預防性改善高壓線路 竹市將有近5千戶停電

2019-07-31 15:55

台南捷運2線可行性研究流標 藍線最快2028年通車

2019-07-31 12:17

205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03

親子電影院免費看「獅子王」 今天下午開放索票

2019-07-31 09:34

新北五股要開發 也要等北市社子島

2019-07-31 12:09

和平島考古挖出17世紀十字架 鄭麗君到基隆打氣

2019-07-31 12:36

解決五股垃圾山 侯友宜：歷任縣市長沒人想碰

2019-07-31 11:07

竹塹中元城隍祭今登場 多項交管措施注意配合

2019-07-31 13:12

雲林至2040年恐減少14萬人！ 縣府全力拚催生

2019-07-31 14:13

陸續完成送電 蘇花改明年1月全線通車

2019-07-30 23:46

新竹「天梯之翼」登場 魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

2019-07-31 07:47

台東太麻里金針花季開始了 8月中至9月中賞花尚對時

2019-07-31 09:46

捷運工程封路車禍1死 侯友宜怒究責

2019-07-30 23:58

汐止私房賞荷秘境 一旁涼亭早期可見婦女齊聚手洗衣

2019-07-31 07:46

大巨蛋頂太亮產生光害？居民喊擾亂生活作息

2019-07-31 13:07

六福村主題露營又來啦！蒸汽火車帶你夜探動物園

2019-07-31 16:31

「桐花芽」蔬食咖啡廚房 爆紅

2019-07-30 23:19

目睹盜伐現場 法院院長也心痛

2019-07-31 16:36

竹市YouBike傷害險明起上路 最高理賠1百萬

2019-07-31 12:38

竹市聯合婚禮8月5日開放報名 首度開放同婚新人參加

2019-07-31 14:41

韓國瑜小內閣新人事 社會局長由資深教師黃淵源出任

2019-07-31 14:13

營運57年謝幕 斗六東市場今最後一天營運

2019-07-31 15:49

基隆港旅運大樓將公告招商 示意圖很壯觀

2019-07-31 15:53

大巨蛋太耀眼？許淑華：恐傷學童視力

2019-07-31 14:36

交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16

傳統市場桃園11上好攤出爐 好吃好買成新消費指南

2019-07-31 17:52

高雄氣爆5周年 專案小組促市府速將裝置藝術案移送法辦

2019-07-31 13:03

台東愛滋病通報連3年下降 最年輕患者得自娘胎已14歲

2019-07-31 10:12

航空城重估地價連署破3千 鄭文燦指示正面回應假資訊

2019-07-31 18:39

長期遭批如少年監獄 桃園、彰化2間少年輔院今走入歷史

2019-07-31 13:09

南橫修10年仍未全線通車 關山工務段：地盤破壞太嚴重

2019-07-31 15:47

嘉市建置20盞智慧路燈 偵測空氣品質、觀光人潮

2019-07-31 12:47

中彰殯儀館不夠用 辦喪事亂成一團

2019-07-30 23:36

基隆老大公廟今晚「起燈腳」 點亮4千盞普度公燈

2019-07-31 20:17

西濱區間測速設置進度落後中苗 彰化路段趕在12月啟用

2019-07-31 12:30

黃淵源任高市社會局長 綠議員質疑不專業

2019-07-31 16:50

明天鬼門開不驚擾好兄弟 西螺福興宮暫封鐘鼓不燃鞭炮

2019-07-31 13:08

「心朋友的店」照顧精障者 虧損15年忍痛熄燈

2019-07-30 21:09

基隆碇內加油站整建遇岩盤居民不便 立委促9月完工

2019-07-31 16:51

台南市北區6月發生570件車禍 公園路段最多

2019-07-31 09:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top