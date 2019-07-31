衛福部防疫中心、食藥大樓 通過北市環評

2019-07-31 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市南港區衛生福利部大樓南側將興建防疫中心、現代化食品藥物國家級實驗大樓，兩建案今天送北市環境影響評估委員會合併審查，最後獲委員會同意通過；但因基地內有歷史建物「南港衛生大樓」，預計明年先施工的食藥實驗大樓後續將要提送建築保護計畫等資料給文化局。

衛福部疾管署、食藥署計畫在衛福部大樓南邊2.9萬平方公尺腹地新建地上9到13樓的防疫中心、12到13樓的食藥實驗大樓，防疫中心預計112年施工，工期約4年，仍在爭取預算中，而食藥實驗大樓則已爭取到前瞻計畫預算，預計明年施工，約花4年半可竣工。

環評委員陳起鳳、鄭福田都認為，大樓排氣包含有機溶劑輝發氣體及感染性氣體，應加強過濾並預防影響周邊居民。

黃台生表示，除了兩建案對周邊交通影響，更重要的是施工期間，大型工程車輛頻繁進出提高行人、周邊交通安全風險，以及可能對路面造成破壞，開發單位必須做好配套。

駱尚廉則建議除了雨水與空調冷凝水回收再利用外，應該再研究進一步提高自來水替代率；北市研考會則建議，目前國際政策是發展太陽能光電，兩建案也應納入相關規畫。

衛福部指出，實驗室排氣部分將會透過活性碳等過濾設施，營運期間也會有空氣品質監測；交通部分，未來僅昆陽街、昆陽街157巷傍晚下班時，道路服務水準會從C降為D，為避免大車造成安全問題，施工期間將派員引導人車、監控路面是否損壞，大車進出也將避開上下班、上下學尖峰時段；另外，兩建案將是黃金級綠建築，太陽光電有納入設計，自來水替代率，防疫中心會達7.4%，食藥大樓則有5.69%。