新北路邊停車App自助計費明啟用 前30分只要1元

2019-07-31 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市路邊收費停車位App自助計費8月1日起全市啟用，採自助以分計費，停多久、付多少，再也不用怕弄丟繳費單及忘記繳費。新北市長侯友宜今天更加碼宣布，新北市路邊停車自助計費前30分鐘只要1塊錢。

新北市交通局與宏碁智通股份有限公司、易停網股份有限公司合作，去年12月起率先在雙和地區試辦，陸續有其他地區民眾反映也想要有路邊停車自助計費的服務，因此決定自8月1日起全新北市開始實施。

交通局長鍾鳴時表示，自助計費App是以「分鐘」計收，以原本費率為每半小時15元的路段、停車45分鐘為例，人工開單的停車費為30元，自助計費則為前30分鐘1元，再加上停車1分鐘0.5元，15分鐘為7.5元，停車費共9元，未滿1元以1元計算，可以省下不少錢。

侯友宜表示，目前人工開單是以半小時計收停車費，有時民眾忘了繳費，逾期就要被多收工本費，甚至罰單，但現在有了自助計費App，停多久付多少，不用再擔心忘記繳費，既省錢、省時，且無紙化更符合環保，也可以提高停車格位周轉率。

新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，民眾只要事先下載「停車大聲公App」或「易停網App」，簡單操作三步驟「尋車位、啟計費、即繳費」，App將自動計費，並由預設繳費方式自動扣款，結算繳費一次完成。