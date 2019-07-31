喜憨兒基金會進駐社區遭拒 丁守中：建立包容混居社區

2019-07-31 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



本報日前獨家報導喜憨兒福利基金會欲進駐「奧斯町公寓大厦」遭拒，這也是今年第3起社區阻擋身障機構進駐的事件。台北市社會福利聯盟昨天集結約40個社福團體，共同聲援北市府社會局，呼籲市民朋友勿歧視，給予身障者合法參與社會活動的權利。對此，國民黨前立委丁守中今在臉書指出，北市應建立包容混居的溫暖社區。

丁守中指出，台北市有社福團體要承租捷運局所擁有的聯開宅低樓層當作照顧心智障礙者、協助其獨立生活的據點，卻遇到大樓管委會強烈反彈。然而，依照身心障礙者權益保障法第16條，身心障礙者之人格及合法權益，應受尊重及保障。

丁守中說，台北市地狹人稠，隨著都市更新的腳步加速，會有越來越多新大樓因為容積率回饋做社福使用，或者和公有地合建指定回饋社福，享有較大容獎與優質公共設施。社福團體與社區居民的近距離接觸本是無可避免，何況，回饋空間作為社福、托老、育幼使用，是利己利人的事，大家權利對等共享，本該相互包容，共生共榮。