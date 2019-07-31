土城出現首例「屈公病」 工務局緊急進行消毒作業

2019-07-31 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



疾管署於7月26日公布史上第一例本土「屈公病」出現在新北市土城區，為杜絕病媒蚊傳播病毒，新北市工務局針對發病地區附近18個高風險工地執行噴藥消毒作業，並於7月29日全部完成。

「屈公病」與登革熱一樣，皆因帶有病毒的白線斑蚊或是埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，包含突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，多數病患會出現皮疹，大部分患者在1周內即可康復。

工務局表示，由於屈公病與登革熱兩者皆以病媒蚊為傳播媒介的症狀，尤其目前正值夏秋雨季，盆栽、凹槽、罐裝等容器易成為病媒蚊的溫床，因此，除了要求正在新建中的19處公有建築工地、1040處民間建築工地做好自主防疫外，也針對工區周邊的排水溝執行清淤，避免流水阻塞，而工區內地下室、積水容器等每週至少要巡檢一次，以防病媒蚊孳生。

工務局指出，杜絕建築工地蚊蟲孳生，可從積水井、壁溝、集水管、推車等，尤其在降雨後所產生的積水，若工地人員未做好檢查，除去積水或預防性投藥時，很容易產生病媒蚊。

對於防範病媒蚊的孳生，新北市轄區的工地已做好高規格防疫工作，尤其7、8月為颱風及豪雨季節，市府將持續加強工地積水檢查，避免任何可能孳生蚊蟲機會，並適時毒及搭配環境用藥、預防性投藥。