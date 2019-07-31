七夕情人節哪慶祝？辰光橋浪漫光雕免費送玫瑰

2019-07-31 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



下禮拜就是農曆7月7日情人節，以牛郎織女千年之戀概念所設計的雙曲線橋台的辰光橋啟用後，為讓情侶們能在辰光橋攜手共慶佳節，新北市水利局於8月3日舉辦「辰光鵲橋・閃耀七夕」活動，現場完成闖關遊戲就有機會獲得限量情人禮、玫瑰等多項獎品。

新北市三重區辰光橋為連接三重至新莊設置行人及自行車專用的景觀橋，這座專為情人戀情加溫的「新北鵲橋」，特殊的雙層雙曲線設計及夜間的絢麗燈光，自啟用後就受到民眾喜愛，也成為情侶間約會、散步的首選景點。

辰光橋位於有「婚紗聖地」之稱的大臺北都會公園內，也是新北市最大的河濱運動公園，今年為了慶祝七夕情人節，水利局舉辦「辰光鵲橋・閃耀七夕」活動，活動當天下午5至6點到辰光租借站租借自行車，就能獲得限量100張的咖啡兌換卷。

活動現場也備有500朵玫瑰花贈送前來參加活動的民眾，送完為止，下午6時辰光橋將進行「浪漫互動闖三關」活動，完成闖關的前100對情侶，除了能獲得限量情人禮外，還能拿到咖啡兌換券1張及2朵玫瑰花。