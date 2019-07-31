中元節將至 北市提供線上祭拜網站

2019-07-31 15:16 中央社 台北31日電



中元節將至，台北市民政局提供不分時地可普度的線上祭拜網站，並持續推廣以米代金，也盼民眾響應香枝與紙錢減量。民政局數據顯示，中元節使用線上祭拜網站的次數仍少。

台北市民政局指出，中元普度將至，民眾焚燒金銀紙錢來表示對好兄弟、祖先及孤魂的敬意，燒紙錢雖然僅占國內細懸浮微粒（PM2.5）來源的一小部分，但台北市人口稠密，在特定時間與空間焚燒大量紙錢所產生的高濃度PM2.5，依然影響環境與健康。

民政局呼籲民眾「以米代金」，民眾若有使用平安米需求，可至民政局官網下載列印108年度平安米包裝袋圖稿，自行黏貼於市售的米包裝上，即可響應。

此外，民眾可至民政局的線上祭拜網站參加線上普度，填下基本資料即可參加抽獎活動，獎品包含名牌鐵盒精裝票卡夾、超市禮券、多功能LED護眼觸控檯燈及時尚保溫保冷袋等。

若真有焚燒紙錢需求，則可至各里辦公處索取「中元普度集中焚燒紙錢專用袋」，將紙錢裝入紙袋或其他自備容器後送至各里集中點，由各區清潔隊集中收運至各廠集中焚燒。

為表示對宗教尊重，民政局指出，焚化廠均有神明長年駐守，負責統籌分配金銀紙錢，民政局與環保局也邀請台灣省城隍廟於昨日至焚化廠辦理年度稟告祭拜儀式，請民眾放心配合紙錢集中焚燒。