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鬼門開這樣拜就對了！中元普度撇步報你知

2019-07-31 14:37聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

明天是農曆7月1日鬼門開，新北市各地廟宇在這一個月有許多特色中元普渡活動，像是淡水路河祭的吸睛祈福龍船、靈鷲山無生道場的殊勝水陸法會、新莊地藏庵破地獄門科儀及各地放水燈活動等，各廟宇的祭拜時間和供品也都不同，前往普度的民眾要多加注意。

新北市民政局長柯慶忠表示，農曆7月新北各寺廟除了特色普度活動外，還有多達280間宮廟提供贊普服務，像是舉辦慶讚中元、盂蘭盆法會等，並整在地公益慈善力量，捐贈白米、食用油、乾麵等普度供品，給弱勢民眾或食物銀行，展現慈悲濟世理念。

其中，淡水竹林慈玄宮的「淡水河祭路祭」是每年北海岸年度盛事，今年活動從今日開始至8月2日，舉辦為期3天的河季及路祭薦拔祈福大法會，慰藉歷年來不幸喪命於淡水河及道路上的亡靈。

而土城大墓公的百年中元祭典，每年「分區輪普」，今年祭典活動從8月11日至8月14日，由板橋區主普，祭典儀式包含請神發表、安魂、普度施食、跳鍾馗及送神遶境，每年都吸引上千人共同贊普，是新北市的無形文化資產。

此外，除了普度陸上好兄弟外，還有廟宇施放水燈引領好兄弟上岸饗食，金山區金包里慈護宮的水尾港，於農曆7月14日的「放水燈」是新北市唯一海上施放水燈的地方；三峽宰樞廟則是在三峽河畔豎立7層樓高的水燈排，而中和廣濟宮、福和宮，每年則施放由魚飼料製成的環保水燈，都具有接引亡者、送厄祈福的意涵。

至於普度時到底能祭拜什麼東西呢？台灣道教總會大法師邱天相表示，只要是能吃、能穿、能用的都可拿來祭拜好兄弟，最好都要準備一鍋蕹菜湯，讓動作慢的「好兄弟」還有東西吃

其他祭品可依個人喜愛準備，例如準備三牲及五菜盤，三牲為豬、雞和魚肉，豬肉可選三層肉，雞肉和魚肉則要用熟的全雞和全魚，以表達招待敬意；五菜盤可用素食乾料，例如乾的香茹、筍干、冬粉、金針及木耳，還有代表山珍海味的薑、鹽等，以示邀請十方享用意思。

而農曆7月及祭拜時也有許多「眉角」，邱天相提醒，習俗上農曆7月不要亂吹口哨，免得招惹好兄弟注意、不能偷吃供品，以免讓好兄弟認為在搶食而找麻煩、不可以把筷子插在碗上，避免招來好兄弟共享食物，另外，要避免在晚上時晾衣服，以免濕衣服招來鬼魂附著等，傳統風俗禁忌相當多，不過只要「存好心、說好話、做好事」，就不怕鬼上門。

民政局表示，今年新北市依舊鼓勵民眾進行環保普度，除了「燒好金、少燒金」外，也可以透過線上祭拜，減少燒香、金紙造成的環境負擔，民眾也可以多加利用環保局的金紙集中焚燒服務，讓普度環保無負擔。

明天是農曆7月1日鬼門開，新北市各地廟宇在這一個月有許多特色中元普渡活動。圖／新...
明天是農曆7月1日鬼門開，新北市各地廟宇在這一個月有許多特色中元普渡活動。圖／新北市民政局提供
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新北市金山區金包里慈護宮的水尾港，於農曆7月14日的「放水燈」是新北市唯一海上施...
新北市金山區金包里慈護宮的水尾港，於農曆7月14日的「放水燈」是新北市唯一海上施放水燈的地方。圖／新北市民政局提供
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淡水河放水燈
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