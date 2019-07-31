8月1日育兒津貼新制上路 北市家長育嬰留停也可領

2019-07-31 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



行政院「少子女化對策計畫」自108學年度起擴大發放育兒津貼，8月起，由衛福部發放0至2歲育兒津貼，教育部發放2至4歲（未滿5歲）。台北市從民國100年起即發放育兒津貼0至未滿5歲幼兒，面對新制，社會局表示，有部分中央補助無法涵蓋的部分，會由北市府編列預算，避免家長福利縮水。

北市教育局指出，只要符合下列各項條件者，即可領育兒津貼。包括未就讀公幼、非營利或準公共幼兒園，最近一年家庭綜合所得稅率未達20%，未領育嬰留職停薪津貼，且未經政府收容安置。

由於北市0至5歲育兒津貼於100年即開始發放，8月1日起為因應中央擴大發放育兒津貼新制，2至4歲就讀北市公幼的幼兒家長，可擇優選擇領取每學期學費補助7000元，或每個月育兒津貼2500元。

而就讀非營利及準公共幼兒園，因政府補助的學費差額已經比原來的每月2500元育兒津貼還划算，則不可再領取育兒津貼。

社會局補充，0至3歲家長如果「育嬰留停」，中央不補助家長育兒津貼，但北市仍會發放，初估每年約3萬名幼兒受惠，育嬰留停家庭每年可領3萬元的育兒津貼補助。

此外，因政策規定幼兒就讀公幼的家長，只能擇優選擇補助，公幼每學期補助7000元，但育兒津貼等同每半年補助1萬5千元，相比之下較為划算，因此初估北市公幼1萬名幼兒的家長都會選則領育兒津貼補助。

為簡化申請程序，北市12區公所皆可受理申請育兒津貼，申請次月月底前將匯入家長指定帳戶；目前已領有北市0至未滿5歲育兒津貼家長也無須再提出申請，會延續發放。