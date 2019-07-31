大巨蛋頂太亮產生光害？居民喊擾亂生活作息

2019-07-31 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市政府處理大巨蛋問題快5年，台北市議員秦慧珠指出，除了衍生出工安、環保、治安及勞安等問題外，她近日接獲附近興隆里民反應，盛夏時陽光反射，造成光害影響住戶生活及駕駛人視線，居民已無法忍受，希望市政府能督導大巨蛋興建施工單位改善。

秦慧珠上午舉行記者會， 大巨蛋日商營造廠公務所長到場，他表示，蛋頂的鈦板是接受遠雄指示，且施工符合 國內檢驗標準，低於法定反射率，因他們是營造單位，會遵照設計和遠雄指示，做後續做工法補充或調整。

北市府參議陳世浩指出，國內因沒有光害的標準， 大巨蛋頂的鈦金屬板折射率在25%以下，材質出廠時做過檢測，也有相關的檢測報告，或許民眾對光有不同感受，因人而異。不過民眾覺得反光太強，不是第一次，像鄰近的光復國小也有反應過，跟遠雄反映時，廠商也表示是按圖施工。

陳世浩說，光復國小反映光害後，市府介入處理，發現光害問題只有2間教室要改善，決定加裝窗簾， 暑假時正在處理。至於住戶部分，也進行會勘，視結果加裝窗簾，看看能否改善。

秦慧珠說，居民反映里內大樓社區住戶，每天上午11時30分至下午5時30分左右，都受到大巨蛋蛋體所反射的陽光照射，造成光害，影響住戶生活，連經過的機車或汽車駕駛人視線也會受影響。

秦慧珠說，大巨蛋對面的光復國小也有類似問題，遠雄公司接獲學校反映後，已積極處理，幫學校教室加裝窗簾，反光折射問題已獲得改善；居民部分，雖然遠雄公司也曾派人去各住戶家會勘，有些住戶家中呈現的折射現象是家中電視機擺設角度問題所造成，只要調整家電擺設位置即可，而其他住戶反映的問題，遠雄公司表示也願意改善。她指出，都發局與工務局也應協助遠雄公司改善大巨蛋光害源頭，務必將光害問題減到最低。