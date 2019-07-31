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侯友宜宣示：鏟五股垃圾山

2019-07-31 14:27聯合晚報 記者王敏旭／新北報導

五股垃圾山有很多廢棄土、違章工廠。 圖／新北城鄉局提供
五股垃圾山有很多廢棄土、違章工廠。 圖／新北城鄉局提供
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五股都市計畫案擴大試辦

為解決五股垃圾山問題，新北城鄉局長黃一平今宣布，擴大五股都市計畫案進行試辦計畫，自9月1日起到明年8月底開放地主、業者申請合法納管，若未申請將從2021年起開罰。新北市長侯友宜說，歷任的縣市長，沒有人想碰五股垃圾山議題。

侯友宜指出，原本的五股都市計畫要通過，10年也過不了，因為洪水平原管制沒有辦法解決，又涉及到社子島的保護，與五股等地2個垃圾山要清除，還需耗費100億元經費，使得整個五股都市計畫根本連動都沒動。

侯友宜說，面對五股垃圾山存在的事實，又有很多廢棄土、違章工廠，因此排出期程輔導合法全面納管，希望於2021年12月31日，先開啟五股垃圾山綠化作業，新北有信心、毅力接受挑戰。

黃一平說，五股都市計畫內有27.42公頃都市土地屬農業區、141.81公頃一般農業區農牧用地屬非都市土地，今年9月起開放地主、業者違法使用農地者申請納管，可以免農業用地變更審查、免繳交農業用地回饋金。

城鄉局副局長汪禮國指出，過去每1000平方公尺土地須繳約1300多萬元的農業用地回饋金，試辦計畫推行後不僅免繳，也能合法化。若明年8月底未申請通過，2021年就能依據區域計畫法、都市計畫法裁罰，甚至斷水斷電、拆除違建

汪禮國表示，業者合法化後也會進行綠美化，地主也必須清除廢土，或選擇由市府介入綠美化變成公園，開放給公眾使用。示範計畫將業主、地址納管，等待洪水平原管制解禁後，五股都市計畫才能施行。

都市計畫侯友宜綠美化違建
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