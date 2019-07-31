超越傳統市場！ 林口市場獲國家卓越建設獎

2019-07-31 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市林口市場預計明年完工，建築以現代風格呈現，採用低輻射玻璃窗戶等，屋頂設置太陽能光電板，也保留基地內的老茄冬樹打造老樹庭園，達到節能及綠化效益，也讓林口市場獲「2019年國家卓越建設獎」最佳規畫設計類卓越獎，評價為超越以往傳統市場，更具親切生活型的市場設計。

新北市市場處表示，「國家卓越建設獎」堪稱台灣年度建設最高榮譽，今年度卓越獎中最佳規畫設計類公共建設類組，共5座工程得獎，正在興建中的林口市場也是得獎名單之一，且獲得審查委員評價為超越以往傳統市場，更具親切生活型的市場設計。

新北市長侯友宜先前曾說，現有老舊市場改造迫在眉睫，市府規畫4年內進行3座老舊市場改建及改造8座傳統市場，期望提升新北市場購物環境，以智慧化、科技化為目標，並結合在地元素、提供公共服務，提升民眾生活品質，逐步實現「安居樂業」目標，「林口市場是我們的第一步。」

市場處表示，自去年7月開始改建，林口市場預計於明年完工，規畫興建地上3層、地下2層的多功能大樓，結合傳統市場、公共托育中心、閱覽室、活動中心及停車場，提供民眾更完善的服務；另因應市場特性，在傳統市場內特別設置「共同處理區」，分離處理肉品，提供更衛生的環境。