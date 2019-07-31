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期盼20年 台中太平居民熱舞慶環太東路通車

2019-07-31 12:38聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市太平區居民期盼20年的太平環太東路今天通車。台中市議員李麗華今天說，在她的督促下，太平環太東路工程在今年7月完工並且驗收，地方也非常感謝盧秀燕市長、建設局長陳大田、養工處長彭岑凱及其團隊的努力，今天的太平環太東路通車典禮由建設局總工程師陳建權、養護工程處第四工程隊隊長郭健銘代表市長盧秀燕，與市民一同舉行盛大的通車典禮，居民還熱舞慶祝通車。

台中市議員李麗華說，太平環太東路欣豐橋到溪洲橋約1.2公里路段，多年來因為牽涉用地徵收等種種問題，遲遲無法進行道路開闢，服務處屢次接到民眾陳情，希望能讓此路開通。她在任內不斷與市府爭取，市府終以1千萬元預算配合中央補助1千萬元，用路平專案和護岸整修工程。規畫鋪設舒適人行道、植栽綠美化。道路開通後，讓台中市民享受交通順暢度，使太平交通網更加完善。

立委何欣純說，環太東路是連接北屯區到太平的要道，沿線人口密集，住宅陸續興建，往來車輛增加，長年使用後，路面老舊影響通行品質，已多次接獲民眾陳情，為改善太平環太東路道路品質，她去年3月13日邀集內政部營建署副署長吳宏碩、市政府建設局、公所及里長等相關單位爭取前瞻基礎建設經費挹注，去年10月14日與當時市長林佳龍到現場勘查工程進度，今年3月邀集在地里長黃鐵騫、劉盈欣協調相關問題，中央與地方一起合作，終於通車，為民眾謀取更多更好的生活品質。

台中市太平環太東路今天通車，居民還熱舞慶祝通車。記者趙容萱／攝影
台中市太平環太東路今天通車，居民還熱舞慶祝通車。記者趙容萱／攝影
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台中市太平環太東路今天通車，居民還熱舞慶祝通車。記者趙容萱／攝影
台中市太平環太東路今天通車，居民還熱舞慶祝通車。記者趙容萱／攝影
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台中市盧秀燕人行道
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