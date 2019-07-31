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新北市圖書館有蛇！小朋友近距離圍脖笑說「超冰涼」

2019-07-31 12:03聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

正值暑假期間，新北市立圖書館三峽分館首次推出昆蟲動物生態體驗課，從兔子、玉米蛇、紅腿陸龜、竹節蟲、赫克麗思長戟大兜蟲都有，透過專業老師的教學，不再只是從書本或電視上看到，直接讓小朋友們近距離與昆蟲爬蟲類互動，深刻了解生物習性與自然生態，從中學會尊重生命、愛護動物等生態保育觀念。

「原來蛇不會隨便咬人，『吐舌頭』不是要攻擊，而是為了認識周遭環境。」小朋友們新奇又緊張地與蛇親密接觸，透過老師的協助，從原先只敢遠遠觀察，到克服恐懼伸出手觸摸。

其中就讀小學一年級的呂政佑笑說，最喜歡赫克麗絲長戟大兜蟲，牠打架可以用角把別人撂倒，更是全世界最大的甲蟲之一，「我還第一次摸了玉米蛇，冰冰涼涼的，一點都不害怕，夏天跟牠睡覺應該可以不用吹冷氣。」

三峽分館今年與台灣昆蟲館合作，推出昆蟲動物生態體驗課程，為鼓勵小朋友多閱讀，只要借5本書，可以免費報名參加，接下來從8月17日開始到10月27日止，期間「超異形蟑螂、認識可愛的哺乳類—兔子」、「昆蟲的好朋友—八腳蜘蛛、旅行青蛙與他們的好朋友」等課程應有盡有。

三峽分館表示，歡迎國小學童報名參加，相關活動及報名資訊請至請至新北市立圖書館網站查詢。

透過台灣昆蟲館老師盧鋆軒（黑衣）的教導，小朋友們從只敢遠距離觀察玉米蛇，到後來克...
透過台灣昆蟲館老師盧鋆軒（黑衣）的教導，小朋友們從只敢遠距離觀察玉米蛇，到後來克服恐懼伸出手觸摸。圖／新北市立圖書館提供
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三峽分館與台灣昆蟲館推出昆蟲動物生態體驗課程，小朋友緊張地觸摸赫克麗思長戟大兜蟲...
三峽分館與台灣昆蟲館推出昆蟲動物生態體驗課程，小朋友緊張地觸摸赫克麗思長戟大兜蟲。圖／新北市立圖書館提供
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台灣昆蟲館老師盧鋆軒（左）讓小朋友近距離接觸玉米蛇。圖／新北市立圖書館提供
台灣昆蟲館老師盧鋆軒（左）讓小朋友近距離接觸玉米蛇。圖／新北市立圖書館提供
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小朋友們從只敢遠距離觀察玉米蛇，到後來克服恐懼讓玉米蛇圍住脖子。圖／新北市立圖書...
小朋友們從只敢遠距離觀察玉米蛇，到後來克服恐懼讓玉米蛇圍住脖子。圖／新北市立圖書館提供
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