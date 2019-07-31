北市4到6月食物中毒通報案 較去年同期增多

2019-07-31 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



夏日炎炎，食材保存或調理過程稍有不慎，容易提高食品中毒發生機率。北市衛生局今天公布今年4月到6月共有13件食品中毒通報案，較去年同期10件要多3件，但只有1件被判定出是虱目魚柳組織胺造成過敏，為天然毒食品中毒。衛生局也呼籲民眾，未經加熱的的生菜沙拉、生魚片、飲冰品等都是食品中毒風險高的食品，而魚貝類等水產品則要注意組織胺、諾羅病毒等風險。

北市第二季13件食物中毒通報案分別是學校營養午餐1件、餐飲小吃店11件、運動中心外叫便當1件，但當中僅學校營養午餐餐點有檢出致病原因，其餘案件，店家相關檢體則未能檢出中毒原因。

食物中毒原因常見為病毒、細菌、天然毒；檢出組織胺天然毒的案件發生在1所知名私校，5月底40多名學生午餐後有皮膚熱潮紅現象，經醫師診斷多為過敏反應，衛生局送檢當天營養午餐菜色後才發現是虱目魚柳組織胺造成；衛生局事後也依食品安全衛生管理法開罰團膳業者6萬元。

衛生局參議王明理表示，開放式、潮濕的存放空間，易使魚體受到腸內細菌汙染，24小時內便足以產生引起中毒的組織胺含量；組織胺是在腐敗魚肉如鮪魚、鯖魚、鰹魚、秋刀魚、沙丁魚等中，常見的一種化合物，因對熱安定加熱也難破壞，一旦產生就不易去除。

王明理說，預防組織胺食品中毒，必須防止魚肉在保存中產生組織胺，包含在衛生良好環境以低溫或冷凍保存魚體、魚體解凍到烹煮間隔不超過2小時、足夠的烹調溫度及時間；而餐飲業者對於食材來源、處理流程、烹調器具、環境設備等，也應符合衛生規範。