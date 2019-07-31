北市4到6月食物中毒通報案 較去年同期增多
夏日炎炎，食材保存或調理過程稍有不慎，容易提高食品中毒發生機率。北市衛生局今天公布今年4月到6月共有13件食品中毒通報案，較去年同期10件要多3件，但只有1件被判定出是虱目魚柳組織胺造成過敏，為天然毒食品中毒。衛生局也呼籲民眾，未經加熱的的生菜沙拉、生魚片、飲冰品等都是食品中毒風險高的食品，而魚貝類等水產品則要注意組織胺、諾羅病毒等風險。
北市第二季13件食物中毒通報案分別是學校營養午餐1件、餐飲小吃店11件、運動中心外叫便當1件，但當中僅學校營養午餐餐點有檢出致病原因，其餘案件，店家相關檢體則未能檢出中毒原因。
食物中毒原因常見為病毒、細菌、天然毒；檢出組織胺天然毒的案件發生在1所知名私校，5月底40多名學生午餐後有皮膚熱潮紅現象，經醫師診斷多為過敏反應，衛生局送檢當天營養午餐菜色後才發現是虱目魚柳組織胺造成；衛生局事後也依食品安全衛生管理法開罰團膳業者6萬元。
衛生局參議王明理表示，開放式、潮濕的存放空間，易使魚體受到腸內細菌汙染，24小時內便足以產生引起中毒的組織胺含量；組織胺是在腐敗魚肉如鮪魚、鯖魚、鰹魚、秋刀魚、沙丁魚等中，常見的一種化合物，因對熱安定加熱也難破壞，一旦產生就不易去除。
王明理說，預防組織胺食品中毒，必須防止魚肉在保存中產生組織胺，包含在衛生良好環境以低溫或冷凍保存魚體、魚體解凍到烹煮間隔不超過2小時、足夠的烹調溫度及時間；而餐飲業者對於食材來源、處理流程、烹調器具、環境設備等，也應符合衛生規範。
王明理也指出，造成魚體釋出過量組織胺的時機點可能是捕撈後冷凍前，也可能是中盤商、團膳業者解凍不當如以常溫解凍時所造成；現已要求團膳業者與漁產業者合作，研究出一套從冷凍保鮮到烹調都能避免魚體產生過量組織胺的標準作業流程。
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