解決五股垃圾山 侯友宜：歷任縣市長沒人想碰

2019-07-31 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市府為解決五股垃圾山問題，新北城鄉局長黃一平今宣布，擴大五股都市計畫案進行試辦計畫，自9月1日起到明年8月底開放地主、業者申請試辦計畫進行合法化，若未申請將在2021年開罰。新北市長侯友宜說，歷任的縣市長沒有人想碰五股垃圾山這樣的議題。

侯友宜指出，原本的五股都市計畫要通過，10年也過不了，因為洪水平原管制沒有辦法解決，又涉及到社子島的保護，與五股等地2個垃圾要清除，還需耗費100億經費，使得整個五股都市計畫根本連動都沒動。

侯友宜說，新北市要做一個有為的政府，面對五股垃圾山存在的事實，內部有很多廢棄土、違章工廠，因此排出期程輔導合法全面納管，希望在2021年的12月31號，將五股垃圾山簡易綠化做起，新北有信心、毅力接受挑戰。

黃一平說，五股都市計畫內有27.42公頃都市土地屬農業區、141.81公頃一般農業區農牧用地屬非都市土地，今年9月起開放地主、業者申請合法，可以免農業用地變更審查、免繳交農業用地回饋金。

城鄉局副局長汪禮國指出，過去每1千平方公尺土地須繳約1千3百多萬的農業用地回饋金，試辦計畫推行後不僅免繳，也能合法化，若明年8月底未申請通過，2021年就能依據區域計畫法、都市計畫法裁罰，甚至斷水斷電、拆除違章建築。