親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蝗蟲吃菜人吃蟲：葉門餐桌的「災難食物鏈」

全機只有小英沒買？ 一句話挨告 除了華航幹部還有他們

汐止私房賞荷秘境 一旁涼亭早期可見婦女齊聚手洗衣

2019-07-31 07:46聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

炎炎夏日，想賞荷消暑，新北市汐止區鄉長厝有處賞荷大埤荷花池秘境，是汐止人的私房景點，除了夏季限定的荷花美景，一旁庭園造景的涼亭及圳溝背後也有一段故事，早期當地婦女會齊聚在此，利用圳溝水源來清洗衣物，後來因環境變遷，才婦女傳統的洗衣場，才改建為涼亭成為觀景台。

汐止大埤原先為香頂厝大埤，又被稱為十股埤，為早期當地居民農耕賴以為生的灌溉水塘，因位於汐止鄉長里，因此又被稱為鄉長大池。於1950年前後，圳為農村耕作水源的重要灌溉系統，而汐止鄉長社區有百餘甲的稻田進行一、二期耕作，全都依靠汐止大埤儲蓄水源，再由圳頭調放至稻田。

因為汐止大埤地勢較高且水量大，水流極速加壓空氣，再沿著地下水管排出至主圳溝頭，由於出水口日夜不停冒出聲音，因而稱為「沐沐」。但隨著工業時代的來臨，人口大量遷移且農地縮減後，汐止大埤失去灌溉作用，農民索性將農地改栽種荷花，卻意外成為汐止秘境。

近年社區積極在地營造，汐止大埤除了有步道可以通往獅頭山外，山下還活化傳統的設施建物，像是在大埤荷花池旁庭院造景的涼亭，原本是早年家戶沒有自來水、洗衣機時，鄉長當地婦女，會利用到圳溝頂，利用豐沛的水源清洗衣物，但隨著環境的變遷，如今已改建成觀景台，以往圳邊童年看到洗衣場景，已成回憶。

在汐止大埤荷花池對面的庭院造景的涼亭，早期鄉長社區婦女，利用圳溝頂水源清洗衣物的...
在汐止大埤荷花池對面的庭院造景的涼亭，早期鄉長社區婦女，利用圳溝頂水源清洗衣物的洗衣廠。記者胡瑞玲／攝影
分享
早期鄉長社區有百餘甲的稻田需靠汐止大埤灌溉田地，因大埤地勢較高且水量大，沿著地下...
早期鄉長社區有百餘甲的稻田需靠汐止大埤灌溉田地，因大埤地勢較高且水量大，沿著地下水管排出至主圳溝頭，由於出水口日夜不停冒出聲音，因而稱為「沐沐」。記者胡瑞玲／攝影
分享
在汐止大埤荷花池對面的庭院造景的涼亭，早期鄉長社區婦女，利用圳溝頂水源清洗衣物的...
在汐止大埤荷花池對面的庭院造景的涼亭，早期鄉長社區婦女，利用圳溝頂水源清洗衣物的洗衣廠。記者胡瑞玲／攝影
分享
在汐止大埤荷花池對面的庭院造景的涼亭，早期鄉長社區婦女，利用圳溝頂水源清洗衣物的...
在汐止大埤荷花池對面的庭院造景的涼亭，早期鄉長社區婦女，利用圳溝頂水源清洗衣物的洗衣廠。記者胡瑞玲／攝影
分享

荷花農地
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

捷運工程封路車禍1死 侯友宜怒究責

2019-07-30 23:58

新北淹水熱點感測 LINE機器人推播助防災

2019-07-31 00:11

北區綠竹筍評鑑 五股筍農「甜筍王」

2019-07-31 00:06

台灣欒樹緊鄰民宅 荔枝椿象爬進來

2019-07-30 23:53

超難度！三鶯首期汙水下水道完成 鶯歌開始接管

2019-07-30 23:45

台澳消防猛男 尬場肌情演出

2019-07-30 23:41

淡海輕軌9月起 下班尖峰增班 縮短到12分鐘一班

2019-07-30 23:31

「心朋友的店」苦撐15年 不堪虧損決忍痛熄燈

2019-07-30 23:22

身障機構進駐遭拒 40社福團體聲援北市府 籲勿歧視

2019-07-30 23:14

「心朋友的店」照顧精障者 虧損15年忍痛熄燈

2019-07-30 21:09

重陽禮金入戶頭 三芝公所籲長輩申辦

2019-07-30 20:18

北海明珠創生園區動土 創200個就業機會

2019-07-30 20:18

新店中華里彩繪牆 白海豚、石虎成主角

2019-07-30 20:17

十分公廁完工好方便 無障礙等設施齊全

2019-07-30 20:16

候車亭老舊長青苔 汐止康福里要換三座

2019-07-30 20:16

獨居人瑞理髮師 活到老「剪」到老

2019-07-30 19:04

正值產季！新北筍農林國和奪北區甜筍王

2019-07-30 14:28

新北消防猛男月曆來了 澳客跨海助陣尬身材

2019-07-30 14:19

交通為民怨之首 侯友宜：隨時視察捷運夜間施工

2019-07-30 13:04

永和區公所辦文史講座 邀你認識老永和的記憶

2019-07-30 12:15

原住民日將至 原民議員要求台南設專責機關

2019-07-30 12:04

被抗議就退讓？北社盟聲援社會局：一定依法進駐

2019-07-30 11:54

深24公尺汙水幹管貫通 三鶯家戶接管邁入新里程

2019-07-30 11:48

侯友宜開車載人 局長笑「技術好 保險白保了」

2019-07-30 11:44

消防猛男來了！新北、澳洲互尬身材合拍月曆

2019-07-30 11:10

文青女開糕餅舖 中藥材入米蛋糕

2019-07-30 10:50

關渡自然公園8月三代同樂 父親節、祖父母節加贈門票

2019-07-30 10:49
看更多

熱門文章

消防猛男來了！新北、澳洲互尬身材合拍月曆

2019-07-30 11:10

慎入！福壽螺上樹產卵 他指水淹高雄至少5小時

2019-07-30 13:03

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

影╱林隆璇之子奪雲林旅遊大使冠軍 被疑內定縣府澄清

2019-07-30 12:15

94歲頭髮仍黑走路不須拐杖 老翁有獨特健身秘方

2019-07-30 16:05

22K徵臨時人員遭投訴違法 毒防中心表歉意決定不招了

2019-07-30 12:30

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26

駕駛人注意了！彰化市中山路與中央陸橋近日都在施工

2019-07-30 14:51

彰化「秋紅谷」紛紛冒出 滯洪池兼具休閒遊憩功能

2019-07-30 19:09

冒出福壽螺是因淹水？高市府駁：雨後本來就容易出現

2019-07-30 14:52

侯友宜開車載人 局長笑「技術好 保險白保了」

2019-07-30 11:44

被抗議就退讓？北社盟聲援社會局：一定依法進駐

2019-07-30 11:54

影／味全龍總教練葉君璋 為嘉義市推薦經典球賽

2019-07-30 09:23

165年基隆中元祭有神奇 林右昌：普渡期間颱風都會跑掉

2019-07-30 13:52

抽查高屏現切水果和麵包 黃昏市場、夜市不合格率偏高

2019-07-30 12:01

民進黨台中北區北屯區下屆立委誰戰？ 謝明源宣布退出

2019-07-30 18:13

埔里斥資500萬打造自造中心 從小培育科技自造者

2019-07-30 18:01

地方之光！麻豆柚農林建良獲108年度產銷履歷達人

2019-07-30 17:21

新竹南寮漁港景觀再升級！「天梯之翼」水岸護堤完工

2019-07-30 13:50

高雄氣爆5周年 韓國瑜：有違法一定送辦

2019-07-30 12:32

花蓮縣府追加上千萬元預算 規畫分區打造3座共融公園

2019-07-30 18:01

高雄氣爆善款運用不當？綠轟藍營將氣爆當政治提款機

2019-07-30 16:40

已故嘉市議員廖天隆職缺遞補與否 中選會：不可遞補

2019-07-30 18:00

金門智慧電網今揭幕 大幅減少「不來電」

2019-07-30 13:49

嘉義布袋過溝火燈夜巡 驅野鬼、祈平安

2019-07-30 19:54

捷運工程封路車禍1死 侯友宜怒究責

2019-07-30 23:58

新竹「天梯之翼」登場 魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

2019-07-31 07:47

「台版沙哈拉」地景動工 草漯沙丘成打卡吸客美景

2019-07-30 21:00

台中足球園區胎死腹中 體育署7月23日決議退件

2019-07-30 14:30

大學休學勇於追夢 她用甜點做出愛情的味道

2019-07-30 10:35

同根同源！菲律賓巴丹強震 蘭嶼人伸援手募款、重建

2019-07-30 11:39

喝過紅豆湯、嗑過紅豆餅 但你嘗過紅豆做的麵？

2019-07-30 19:57

縣府投入3000萬 台東5年內心外整美等醫療人力足

2019-07-30 12:33

台中溫泉攝影賽重來？ 觀旅局：廠商失誤將補救

2019-07-30 15:21

深24公尺汙水幹管貫通 三鶯家戶接管邁入新里程

2019-07-30 11:48

逛夜市喜歡吃鮮切水果？衛生單位驗到添加了這項違規物

2019-07-30 17:32

「點亮自己、照亮別人」嘉市退休教師獲教育奉獻獎

2019-07-30 13:01

台澳消防猛男 尬場肌情演出

2019-07-30 23:41

為女兒戒毒10年 大哥助更生人勵志故事改編電影

2019-07-30 17:21

影／宜蘭七夕情人節有看頭 首度以空中特技開幕呈現

2019-07-30 12:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top