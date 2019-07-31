汐止私房賞荷秘境 一旁涼亭早期可見婦女齊聚手洗衣

2019-07-31 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



炎炎夏日，想賞荷消暑，新北市汐止區鄉長厝有處賞荷大埤荷花池秘境，是汐止人的私房景點，除了夏季限定的荷花美景，一旁庭園造景的涼亭及圳溝背後也有一段故事，早期當地婦女會齊聚在此，利用圳溝水源來清洗衣物，後來因環境變遷，才婦女傳統的洗衣場，才改建為涼亭成為觀景台。

汐止大埤原先為香頂厝大埤，又被稱為十股埤，為早期當地居民農耕賴以為生的灌溉水塘，因位於汐止鄉長里，因此又被稱為鄉長大池。於1950年前後，圳為農村耕作水源的重要灌溉系統，而汐止鄉長社區有百餘甲的稻田進行一、二期耕作，全都依靠汐止大埤儲蓄水源，再由圳頭調放至稻田。

因為汐止大埤地勢較高且水量大，水流極速加壓空氣，再沿著地下水管排出至主圳溝頭，由於出水口日夜不停冒出聲音，因而稱為「沐沐」。但隨著工業時代的來臨，人口大量遷移且農地縮減後，汐止大埤失去灌溉作用，農民索性將農地改栽種荷花，卻意外成為汐止秘境。