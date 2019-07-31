「章魚燒」李宗翰硬是了得 2019世界電玩大賽摘銅！

2019-07-31 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



外號「章魚燒」（Taoki）的電競小子李宗翰，今年代表台灣參加2019世界電玩大賽「部落衝突：皇室戰爭」全球總決賽 ，打敗群雄摘下銅牌，是國內電競運動看好的新星，他最大的心願是成為電競實況主及栽培後進的電競教練，把台灣電競產業更推前一步。

暑假後即將就讀樹德科技大電競產業管理學士學位學程的李宗翰，選手代號叫Taoki，本月18日在大陸西安舉辦的2019世界電玩大賽嶄露頭角，拿下「部落衝突：皇室戰爭」全球總決賽銅牌，抱回近50萬獎金。

李宗翰家庭小康，從事軍職的父親對電玩遊戲也有興趣，國三起他開始接觸電競遊戲，至高中二年級闖出名堂，獲澳門KIX戰隊吸收入隊，一舉打入職業賽，成為名副其實的電競戰將，更選讀樹德科大電競學位學程，精進專業，這次他在世界電玩大賽摘銅，成績令人刮目相看，樹德科大校長陳清燿今午特別表彰，同時迎接這名電競新生。

世界電玩大賽素有電競界奧運會美名，是規模最大的電競盛會，每年吸引百萬人參觀。李宗翰今年5月先在「部落衝突：皇室戰爭」卡牌戰略遊戲亞太洲際總決賽打出6勝1負的戰績，拿下區冠軍，也是唯一代表台灣晉級西安總決賽的選手。