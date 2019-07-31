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「章魚燒」李宗翰硬是了得 2019世界電玩大賽摘銅！

2019-07-31 00:24聯合報 記者王昭月╱即時報導

外號「章魚燒」（Taoki）的電競小子李宗翰，今年代表台灣參加2019世界電玩大賽「部落衝突：皇室戰爭」全球總決賽 ，打敗群雄摘下銅牌，是國內電競運動看好的新星，他最大的心願是成為電競實況主及栽培後進的電競教練，把台灣電競產業更推前一步。

暑假後即將就讀樹德科技大電競產業管理學士學位學程的李宗翰，選手代號叫Taoki，本月18日在大陸西安舉辦的2019世界電玩大賽嶄露頭角，拿下「部落衝突：皇室戰爭」全球總決賽銅牌，抱回近50萬獎金。

李宗翰家庭小康，從事軍職的父親對電玩遊戲也有興趣，國三起他開始接觸電競遊戲，至高中二年級闖出名堂，獲澳門KIX戰隊吸收入隊，一舉打入職業賽，成為名副其實的電競戰將，更選讀樹德科大電競學位學程，精進專業，這次他在世界電玩大賽摘銅，成績令人刮目相看，樹德科大校長陳清燿今午特別表彰，同時迎接這名電競新生。

世界電玩大賽素有電競界奧運會美名，是規模最大的電競盛會，每年吸引百萬人參觀。李宗翰今年5月先在「部落衝突：皇室戰爭」卡牌戰略遊戲亞太洲際總決賽打出6勝1負的戰績，拿下區冠軍，也是唯一代表台灣晉級西安總決賽的選手。

樹德科大校長陳清燿說，樹德創校21年來，軟硬體投資最多的就屬電競學位學程。電競學位學程主任蘇中和表示，目前學校已網羅10名選手，其中3人已加入職業戰隊，陣容堅強。電競產業目前風行全球，學校不只栽培電競選手，也培育導播、主播、裁判等後端人才。

樹德科大電競產業管理學士學位學程新生李宗翰(左三）是未來國內看好的電競新星。記者...
樹德科大電競產業管理學士學位學程新生李宗翰(左三）是未來國內看好的電競新星。記者王昭月／攝影
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樹德科大電競產業管理學士學位學程新生李宗翰（左一）在2019世界電玩大賽「部落衝...
樹德科大電競產業管理學士學位學程新生李宗翰（左一）在2019世界電玩大賽「部落衝突：皇室戰爭」全球總決賽摘下銅牌，圖右為李宗翰父。記者王昭月／攝影
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李宗翰（右）是國內電競運動未來新星。記者王昭月／攝影
李宗翰（右）是國內電競運動未來新星。記者王昭月／攝影
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