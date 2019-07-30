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「心朋友的店」照顧精障者 虧損15年忍痛熄燈

2019-07-30 21:09聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

精障者庇護工場「心朋友的店」苦撐15年因財務虧損忍痛熄燈，背後營運機構心生活協會...
精障者庇護工場「心朋友的店」苦撐15年因財務虧損忍痛熄燈，背後營運機構心生活協會總幹事金林（左）與社工（右）都相當不捨。記者魏莨伊／攝影
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精障庇護工場「心朋友的店」營運15年。他們隱身於信義區巷弄，與社區和平共處，未曾遭遇抗爭，但不敵每年30萬元起跳的赤字，決定年底忍痛熄燈。

心朋友的店營業額年約140萬元，虧損金額卻逐年從30萬元上升至每年虧損50萬元。雖有政府補助、聯合勸募、各界捐款，仍難以負荷。

回憶開店初衷，心生活協會總幹事金林說，是一群精障者與家屬，想幫自己發聲，才於民國92年成立「心生活協會」，隔年籌資100多萬元成立「心朋友的店」，提供精障者一份微薄薪水支持生活。

台北市勞動力重建運用處每年補助他們250萬元，除店租外，還聘3名輔導人員，包括1名就業服務員、2名技術輔導員，協助店務營運，照顧12名精障者。其餘一切開銷，包括庇護員工的薪資、福利、店內柴米油鹽醬醋茶，均得靠協會一手撐起。

金林說，這15年來一路虧損，業績也不理想。曾1天只賣8杯茶，單日營業額僅幾百元，隔年直接「告急」，靠募款度過難關；而輔導員是全店的靈魂，不只要會搖飲料、製餐點、收銀，還要安撫精障者的情緒問題，邊照顧病人邊開店，初期平均8個月就「陣亡」，後期人力增加才比較穩定，一路走來苦苦支撐。

金林表示，因協會財務虧損已高達160萬元，占比最高就是這家庇護工場，「不關門不行，不然協會活不了」，接下來還得募款70萬元發放庇護員工的資遣費及裝潢拆除費，也不忘宣傳目前店內還有很多食品禮盒、果乾、蛋捲等即期品六折出售。

據資料顯示，「心朋友的店」是北市目前唯二署名以服務精障者為主的庇護工場，另一處為同樣營運15年的馬偕醫院附設喜樂工坊，主要以販售咖啡、茶品、便當等。

喜樂工坊就業服務員鄭瑋表示，他們也聘了12名庇護員工，雖然每年靠年節禮盒訂單開源，也很難憑一己之力達到收支平衡，有時也會虧損10萬餘元。醫院作為強而有力的後盾，不止有醫院會計人員協助帳務，醫院也支持設立廚房、維修管線，無形中省去很多維運成本。

鄭瑋表示，精障者的庇護工場最重要的意義就是精神科復健，尤其餐飲業，從原料到餐桌，製作手續繁複，對精障者而言，就是保持他們的生活能力、面對人群相當重要的培訓場域。

鄭瑋表示，精障者的職場，可能會「狀況百出」，比如顧客點東西，熱的變冰的，連外送地點昨天記得路明天就忘記，主因是許多精障者穩定服藥，會有很多副作用如嗜睡、口乾、心神不寧，在這種條件下工作，很不容易，也因此就服員要投注精力，協助庇護員工完成剩下的工作。

精障者庇護工場「心朋友的店」餐點都很便宜，因客源本來就很少，也不敢漲價。記者魏莨...
精障者庇護工場「心朋友的店」餐點都很便宜，因客源本來就很少，也不敢漲價。記者魏莨伊／攝影
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精障者庇護工場「心朋友的店」店內環境。記者魏莨伊／攝影
精障者庇護工場「心朋友的店」店內環境。記者魏莨伊／攝影
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精障者庇護工場「心朋友的店」店內環境。記者魏莨伊／攝影
精障者庇護工場「心朋友的店」店內環境。記者魏莨伊／攝影
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