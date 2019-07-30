獨居人瑞理髮師 活到老「剪」到老

2019-07-30 19:04 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



百歲人瑞理髮師幫你剪頭髮！高齡101歲的理髮師林能火30日為年輕人剪髮，只見他用最傳統的手法，先是拍痱子粉、梳髮、剪髮，其實林能火是一名獨居長者，華山基金會台北市市站長楊雅苓表示，獨居長輩大多有孤獨、醫療等需求，因此透過每周定期訪視，關懷這些弱勢長者。

林能火住在台北市迪化街的小巷內，出生於中國福州，隻身來台當理髮師，因膝下無子，妻子56年前過世後，剪髮便成為他生活唯一重心。林能火平時睡在狹小的夾層空間，多數時間都靠輪椅行動。即使雙手布滿皺紋，他仍然每天替光顧的每一名老客人修剪乾淨俐落的髮型，從事理髮工作竟已超過70年。

根據衛福部統計，全台獨居老人約4.4萬人。華山基金會台北市市站長楊雅苓

表示，在台北市就服務約937位獨居長者，除了定期訪視、陪同就醫與舉辦活動，針對不同個案的需求給予協助，像是為了不讓長輩孤單的待在家，舉辦活動促進長輩社會參與。

有位年輕人現場讓林能火展現手藝，他先拿起痱子粉拍在他的脖子上，以緩慢但熟練的技巧開始修剪頭髮，從他剪髮時專注的神情，看不出他已高齡百歲。不到10坪的空間裡、一張理髮椅，每周接1至2位客人，他表示他會一直剪下去。

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