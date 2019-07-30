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重陽禮金入戶頭 三芝公所籲長輩申辦

2019-07-30 20:18觀天下 記者廖品涵／三芝報導

三芝區公所鼓勵長輩們多多利用禮金入帳戶，至今已經有超過四成的長輩申請，收件至8月...
三芝區公所鼓勵長輩們多多利用禮金入帳戶，至今已經有超過四成的長輩申請，收件至8月2日截止，歡迎長輩們多加利用。 圖／紅樹林有線電視提供
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重陽節是向長輩表達敬意的節日，每年新北市府都會準備禮金要來發放給六十五歲以上的銀髮族，為了讓禮金發放更方便確實，市府也鼓勵長輩們多多利用禮金入帳戶的服務，三芝區公所今年至今已經有超過四成的長輩申請，收件至8月2日截止，歡迎長輩們多加利用。

三芝區長林慶豐表示，為了要讓長輩在專屬銀髮族的節日重陽節裡有小確幸，每年市府都會準備重陽禮金要為長輩們祝賀，不過以往長輩都喜歡領到現金，卻必須親身到里辦公室或是區公所領取，若是遇到等候領禮金人數太多時，可以說是費時又舟車勞頓，因此也鼓勵長輩們多多利用匯款入帳戶的服務，讓禮金不會遲領，也不用等候排隊，相當方便。

三芝區公所社文課林藝心指出，三芝區今年10月31日前年滿65歲的長輩有近3500人，而至今來公所申請禮金入帳戶的長輩已經超過1600人，超過四成的銀髮族都選擇禮金入戶頭的方式，比以往多了四百多位，申請截止日期到8月2日，歡迎長輩們前來申請。

另外市府禮金入戶頭的便民服務也鼓勵長輩優先使用中華郵政與台灣銀行兩家單位行庫，不但可以為自己省下排隊領禮金的時間，也可以節省市府匯款可能要支出的轉帳費用，透過禮金入戶頭讓禮金發放更準時有保障。

銀髮族重陽節
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