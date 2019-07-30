金山甘藷上市 新北農業局邀民眾來焢窯樂一夏

2019-07-30 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



除了有甘藷烘焙競賽、甘藷創意料理食神比賽及甘藷王外，8月3日至9月15日的每周末，在金山溫泉公園都會有在地小農販售最新鮮的「新北健康三寶」甘藷及農特產品。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 每年8月到11月是新北甘藷產季，新北市農業局今年擴大舉辦焢窯活動，讓大小朋友把握暑假尾聲，來金山體驗親手焢窯、享用在地好吃的甘藷；想要規畫一日遊的民眾，也可上金山區公所報名查詢。

「焢窯樂一夏」將在8月17、18日在金山金山區玉爐路旁農地舉辦，2日總計500窯，想要親手烤地瓜、體驗焢窯的感覺，即日起可上網報名，每窯僅需1000元。另為體貼民眾，焢窯時間也選在下午3點，避免被炎熱的太陽曬到昏頭。

金山區長陳國欽表示，種植環境也會讓甘藷的風味有所變化，金山甘藷的品種是台農66號，因為特有的灰火山土壤、陽明山的水、加上海風吹拂，讓金山的甘藷吃起來更香甜、鬆軟又帶有Q勁。

農業局表示，活動當天還有歌手音樂表演，還有泡泡足球跟跳跳藷來堡，現場免費報名，全家大小都可以一起參與；喜歡拍照的民眾，現場也有杜鵑花裝置藝術的打卡點，除了可以拍照，還可以免費拿限量1000份的杜鵑花苗。

如果想要規畫一日遊的民眾，則可以上金山區公所網站報名「新北歡樂遊」，早上前往平溪老街、淡水紅樹林等新北秘境，下午再回到金山體驗焢窯樂趣，在8月份留下快樂的旅遊回憶。