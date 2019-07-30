親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

罕見！行員涉挪用客戶資金 金管會一口氣重罰七家銀行

重視五眼聯盟情報交換 英新任首相將禁華為？

金山甘藷上市 新北農業局邀民眾來焢窯樂一夏

2019-07-30 17:49聯合報 記者江婉儀╱即時報導

除了有甘藷烘焙競賽、甘藷創意料理食神比賽及甘藷王外，8月3日至9月15日的每周末...
除了有甘藷烘焙競賽、甘藷創意料理食神比賽及甘藷王外，8月3日至9月15日的每周末，在金山溫泉公園都會有在地小農販售最新鮮的「新北健康三寶」甘藷及農特產品。記者江婉儀／攝影
分享
每年8月到11月是新北甘藷產季，新北市農業局今年擴大舉辦焢窯活動，讓大小朋友把握暑假尾聲，來金山體驗親手焢窯、享用在地好吃的甘藷；想要規畫一日遊的民眾，也可上金山區公所報名查詢。

「焢窯樂一夏」將在8月17、18日在金山金山區玉爐路旁農地舉辦，2日總計500窯，想要親手烤地瓜、體驗焢窯的感覺，即日起可上網報名，每窯僅需1000元。另為體貼民眾，焢窯時間也選在下午3點，避免被炎熱的太陽曬到昏頭。

金山區長陳國欽表示，種植環境也會讓甘藷的風味有所變化，金山甘藷的品種是台農66號，因為特有的灰火山土壤、陽明山的水、加上海風吹拂，讓金山的甘藷吃起來更香甜、鬆軟又帶有Q勁。

農業局表示，活動當天還有歌手音樂表演，還有泡泡足球跟跳跳藷來堡，現場免費報名，全家大小都可以一起參與；喜歡拍照的民眾，現場也有杜鵑花裝置藝術的打卡點，除了可以拍照，還可以免費拿限量1000份的杜鵑花苗。

如果想要規畫一日遊的民眾，則可以上金山區公所網站報名「新北歡樂遊」，早上前往平溪老街、淡水紅樹林等新北秘境，下午再回到金山體驗焢窯樂趣，在8月份留下快樂的旅遊回憶。

農業局長表示，除了有甘藷烘焙競賽、甘藷創意料理食神比賽及甘藷王外，8月3日至9月15日的每周末，在金山溫泉公園都會有在地小農販售最新鮮的「新北健康三寶」甘藷及農特產品，都會區民眾8月22、23日在板橋農會，8月24、25日在希望廣場，也都能買到。

「焢窯樂一夏」將在8月17、18日在金山金山區玉爐路旁農地舉辦，2日總計500窯...
「焢窯樂一夏」將在8月17、18日在金山金山區玉爐路旁農地舉辦，2日總計500窯，想要親手烤地瓜、體驗焢窯的感覺，即日起可上網報名。圖／新北市農業局提供
分享
每年8月到11月是新北甘藷的產季，新北市農業局今年擴大舉辦焢窯活動，讓大小朋友把...
每年8月到11月是新北甘藷的產季，新北市農業局今年擴大舉辦焢窯活動，讓大小朋友把握暑假尾聲，來金山體驗親手焢窯、享用在地好吃的甘藷。記者江婉儀／攝影
分享

金山杜鵑
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

正值產季！新北筍農林國和奪北區甜筍王

2019-07-30 14:28

新北消防猛男月曆來了 澳客跨海助陣尬身材

2019-07-30 14:19

交通為民怨之首 侯友宜：隨時視察捷運夜間施工

2019-07-30 13:04

永和區公所辦文史講座 邀你認識老永和的記憶

2019-07-30 12:15

原住民日將至 原民議員要求台南設專責機關

2019-07-30 12:04

被抗議就退讓？北社盟聲援社會局：一定依法進駐

2019-07-30 11:54

深24公尺汙水幹管貫通 三鶯家戶接管邁入新里程

2019-07-30 11:48

侯友宜開車載人 局長笑「技術好 保險白保了」

2019-07-30 11:44

消防猛男來了！新北、澳洲互尬身材合拍月曆

2019-07-30 11:10

文青女開糕餅舖 中藥材入米蛋糕

2019-07-30 10:50

關渡自然公園8月三代同樂 父親節、祖父母節加贈門票

2019-07-30 10:49

公車留人 訓練給津貼 久任獎勵

2019-07-29 23:59

里長大小聲／王墘自製臘肉 幫老人共餐加菜

2019-07-29 23:52

駕駛短缺 雙北公車頻傳誤點

2019-07-29 23:49

里長大小聲／警更新監視器 吳淑芬：巷弄更需要

2019-07-29 23:45

台65線回堵 公總評估解決方案

2019-07-29 23:43

動物之家改建經費3億變6億 動保處月底說明

2019-07-29 23:41

庇護工場超商身障店員 服務不打折

2019-07-29 23:39

東門中繼市場 市府擬推信義市場 攤商偏好華光特二

2019-07-29 23:36

新北透水保水抽查 4建物表單未填

2019-07-29 23:35

成功市場改建動工 攤商憂生意流失

2019-07-29 23:33

防救災更精確 新北2智能系統上線

2019-07-29 23:32

搶救生命 北市千人學CPR+AED

2019-07-29 23:20

這個警分局常訓活動真歡樂 三太子暴龍都來跳舞

2019-07-29 22:02

台北市「危老工作站」破百 預計8月核定危老案達60件

2019-07-29 19:58

持續進行「獵龍行動」 新店林口清除逾百隻綠水龍

2019-07-29 19:57

永寧托老中心開幕新北第43家 音樂陶藝為大特色

2019-07-29 19:49

小黃申請身障停車證遭打槍 弱勢族群大嘆「不公平」

2019-07-29 19:20

做一半倒閉延宕 汐止社后污水道重新發包

2019-07-29 19:04

汐止水源路橋地窄塞車 地方會勘要解決

2019-07-29 19:03

夏日親水民眾多 三芝區長溪畔宣導防溺

2019-07-29 19:03

推廣新北公用頻道 81歲長輩用手機紀錄生活

2019-07-29 19:02

新店綠15線公車不停駛 轉運站借建案空地

2019-07-29 19:01

世大運社宅新超商 身障店員服務不打折

2019-07-29 17:55

北市衛局推廣急救技能 柯文哲：使用CPR是向上帝爭取時間

2019-07-29 17:54

平溪十分公廁完工 天燈外觀打造友善旅遊環境

2019-07-29 17:50

北市成功市場改建動土 攤商憂生意流失「8年後就會倒」

2019-07-29 13:59

2大智能系統上線 颱風停班停課新北統一由這公布

2019-07-29 13:54

板橋智慧圖書館營運到周三 在地人惋惜趕拍照留念

2019-07-29 13:46
看更多

熱門文章

消防猛男來了！新北、澳洲互尬身材合拍月曆

2019-07-30 11:10

影╱林隆璇之子奪雲林旅遊大使冠軍 被疑內定縣府澄清

2019-07-30 12:15

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

蟲蟲後新危機 彰化縣每天18噸死雞死豬何去處？

2019-07-29 19:20

22K徵臨時人員遭投訴違法 毒防中心表歉意決定不招了

2019-07-30 12:30

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26

台北市「危老工作站」破百 預計8月核定危老案達60件

2019-07-29 19:58

鬼月廟方嘸祭改 民眾到東隆宮排隊「討打」

2019-07-30 08:12

台東幸福住宅交屋 將延至10月

2019-07-29 23:26

侯友宜開車載人 局長笑「技術好 保險白保了」

2019-07-30 11:44

影／捐錢響應「珍珠計畫」 港澳台商代表：何必為善事抹紅我們

2019-07-29 19:41

洪慈庸、楊瓊瓔再度對決 龍燕延長賽

2019-07-29 23:36

驟雨後員林山腳路變黃河 里長：下水道2期工程要繼續

2019-07-29 23:05

94歲頭髮仍黑走路不須拐杖 老翁有獨特健身秘方

2019-07-30 16:05

持續進行「獵龍行動」 新店林口清除逾百隻綠水龍

2019-07-29 19:57

被抗議就退讓？北社盟聲援社會局：一定依法進駐

2019-07-30 11:54

影／味全龍總教練葉君璋 為嘉義市推薦經典球賽

2019-07-30 09:23

抽查高屏現切水果和麵包 黃昏市場、夜市不合格率偏高

2019-07-30 12:01

165年基隆中元祭有神奇 林右昌：普渡期間颱風都會跑掉

2019-07-30 13:52

高雄氣爆5周年 韓國瑜：有違法一定送辦

2019-07-30 12:32

影／相約七夕・情定羅東闖關 最大獎日本宮崎來回機票

2019-07-29 21:27

新竹南寮漁港景觀再升級！「天梯之翼」水岸護堤完工

2019-07-30 13:50

交通部出錢 舊山線112年復駛

2019-07-29 23:09

高雄氣爆善款運用不當？綠轟藍營將氣爆當政治提款機

2019-07-30 16:40

【即時短評】斃死禽畜何處去 自家難題用魄力智慧解決

2019-07-29 21:03

民雄航太基地 中科院談願景

2019-07-29 23:15

影／有錢難買「早知稻」 大林鎮推伴手禮

2019-07-30 08:13

好時尚！ 客家人相揪穿藍衫

2019-07-29 23:28

大學休學勇於追夢 她用甜點做出愛情的味道

2019-07-30 10:35

洪慈庸、楊瓊瓔 立委之爭升溫

2019-07-29 23:26

舊山線復駛分兩段 學者：影響觀光效益

2019-07-29 23:28

金門智慧電網今揭幕 大幅減少「不來電」

2019-07-30 13:49

台中足球園區胎死腹中 體育署7月23日決議退件

2019-07-30 14:30

改良客家藍衫250元 常賣到缺貨

2019-07-29 23:27

縣府投入3000萬 台東5年內心外整美等醫療人力足

2019-07-30 12:33

同根同源！菲律賓巴丹強震 蘭嶼人伸援手募款、重建

2019-07-30 11:39

台中溫泉攝影賽重來？ 觀旅局：廠商失誤將補救

2019-07-30 15:21

深24公尺汙水幹管貫通 三鶯家戶接管邁入新里程

2019-07-30 11:48

地方之光！麻豆柚農林建良獲108年度產銷履歷達人

2019-07-30 17:21

這個警分局常訓活動真歡樂 三太子暴龍都來跳舞

2019-07-29 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top