設置淹水感測防災情 新北推出Line水情機器人

2019-07-30 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



受到極端氣候影響，新北市今年5月20日、5月27日及7月21日，皆因瞬間豪大雨造成部分地區積淹水情況，對此，新北市水利局今年8將月在易積淹水處，設置物聯網淹水感測設備，監控市區排水系統水位，並於狀況發生時緊急應變處理。

為減少災害事件發生與增加都市防災、預警及應變能力，經濟部水利署於今年補助「新北市智慧防汛網建置計畫」，利用物聯網科技技術及創新產品，提升對淹水災害事件的掌握度，此外，更運用LINE機器人（Line BOT）技術進行相關訊息推播，讓防災人員將過去著重於單點的淹水監測，延伸到全街廓面的淹水掌握。

水利局表示，預計今年8月在新北市區容易發生積淹水位置，設置70組物聯網淹水感測設備，並配合今年6月設置的46處雨水下水道水位計，從道路至下水道，全天候監控新北市排水系統水位。