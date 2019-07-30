5G上路…新莊球場看棒球 有機會手機立刻看重播

2019-07-30 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜說，5G讓棒球場更科技化、人性化，能讓看棒球時透過手機、平板，有另外層次的享受。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 中華職棒明星賽上周末在新莊棒球場登場，吸引近萬球迷到場支持，台灣大哥大今也在新莊棒球場成立「5G超盟」，讓棒球場也智慧化，台灣大總經理林之晨說，5G上路後，未來有機會在球場透過手機、平板，可以看到精彩重播鏡頭。

新北市的新莊棒球場目前由富邦育樂集團所使用，新北市長侯友宜、富邦育樂集團總經理蔡承儒也都到場致意，侯友宜說，棒球場更科技化、人性化，能讓看棒球時透過手機、平板，有另外層次的享受。

林之晨表示，過去他到球場看球時聽到有人討論，球場上有精彩的攻防時，在家裡可以看到慢動作重播，在球場只能看大螢幕不一定會重播，如果自己手機就能重播，甚至用360度方式觀看，感受到智慧棒球，這都是未來能努力的方向。

蔡承儒說，新技術、新廠商進入球場後，未來球迷有更近一步的體驗，富邦是受惠的一方，不過目前還沒有確切的具體方案，未來幾個月會與台哥大有更近一步討論，讓球迷有更好的體驗。