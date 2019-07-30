親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

總統府公布私菸案調查進度 最大戶一人買了千條

拍馬屁？唐湘龍爆：華航贊助攝影官日本辦蔡英文攝影展

5G上路…新莊球場看棒球 有機會手機立刻看重播

2019-07-30 15:54聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市長侯友宜說，5G讓棒球場更科技化、人性化，能讓看棒球時透過手機、平板，有另...
新北市長侯友宜說，5G讓棒球場更科技化、人性化，能讓看棒球時透過手機、平板，有另外層次的享受。記者王敏旭／攝影
分享
中華職棒明星賽上周末在新莊棒球場登場，吸引近萬球迷到場支持，台灣大哥大今也在新莊棒球場成立「5G超盟」，讓棒球場也智慧化，台灣大總經理林之晨說，5G上路後，未來有機會在球場透過手機、平板，可以看到精彩重播鏡頭。

新北市的新莊棒球場目前由富邦育樂集團所使用，新北市長侯友宜、富邦育樂集團總經理蔡承儒也都到場致意，侯友宜說，棒球場更科技化、人性化，能讓看棒球時透過手機、平板，有另外層次的享受。

林之晨表示，過去他到球場看球時聽到有人討論，球場上有精彩的攻防時，在家裡可以看到慢動作重播，在球場只能看大螢幕不一定會重播，如果自己手機就能重播，甚至用360度方式觀看，感受到智慧棒球，這都是未來能努力的方向。

蔡承儒說，新技術、新廠商進入球場後，未來球迷有更近一步的體驗，富邦是受惠的一方，不過目前還沒有確切的具體方案，未來幾個月會與台哥大有更近一步討論，讓球迷有更好的體驗。

新北經發局指出，5G擁有大頻寬、高速率、低延遲等特性，包括IT產業、汽車業、娛樂業、農業等，都能因為5G技術獲得成長，新北未來持續加強5G技的應用與鏈結，打造新北成為「智能城市」。

中華職棒明星賽上周末在新莊棒球場登場，吸引近萬球迷到場支持，台灣大哥大今也在新莊...
中華職棒明星賽上周末在新莊棒球場登場，吸引近萬球迷到場支持，台灣大哥大今也在新莊棒球場成立「5G超盟」，讓棒球場也智慧化。記者王敏旭／攝影
分享

侯友宜
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

小編必備！FB粉團內建投票功能 舉辦票選超輕鬆

2019-07-28 16:33

iCHEF攜手Facebook推行集點趣服務，用點數創造更多消費機會

2019-07-24 17:53

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

YouTube隱私風波不斷 產品部主管：需制定新法規

2019-07-29 15:42

Google News創辦人：平台應與媒體合作 守護民主價值

2019-07-29 14:44

Google Photos衝破10億用戶大關，新增輕量版Gallery Go服務

2019-07-27 15:01

越南版臉書Gapo上線 使用者過多一度無法負荷

2019-07-24 21:09

不爽被抽30％！交友軟體Tinder新付費流程「繞過」Google Play

2019-07-23 16:12

LINE Android更新 備忘錄可換底色

2019-07-22 14:05

Netflix確認將在印度推行僅限行動裝置使用的低資費訂閱方案

2019-07-20 12:53

Google地圖新增共享單車查詢功能 新北、高雄等全球24城市率先開放

2019-07-19 15:05

6秒短影片服務Vine共同創辦人加盟Facebook，計畫創造全新溝通體驗

2019-07-19 15:05

大陸最大成人網站管理員被捕 高手揭露他們如何上傳「原創私密照」

2019-07-18 22:16

Google Maps正式加入共享單車站點顯示功能 還能顯示可租賃車輛與歸還車位數量

2019-07-18 10:05

推特網站大改版 更加行動個人化

2019-07-16 13:22

忠告世人？蘋果共同創辦人：甩掉臉書吧！

2019-07-14 19:45

Google再次挑戰社交服務市場，讓使用者以Shoelace串接真實社交生活

2019-07-14 06:54

臉書個資外洩 擬以50億美元和解

2019-07-13 23:11

不放棄社群平台 地點社交Shoelace誕生於Google內部

2019-07-13 19:21

史上最高！ 臉書濫用個資挨罰1564億元

2019-07-13 13:48

Dropbox Transfer服務 傳送最高100GB檔案內容

2019-07-13 11:03

史上最重！臉書不當分享8700萬用戶個資 罰1564億元

2019-07-13 08:29

華納宣布推出HBO Max串流影音服務 將收錄更豐富大量獨佔原創影音內容

2019-07-12 13:33

LINE MUSIC來了！在日本完勝KKBOX、市占第3，這次它能打贏台灣15年地頭蛇？

2019-07-12 09:53

怕ZOOM零日漏洞大爆炸 蘋果出手直接更新MAC！

2019-07-11 16:44

藉由社群擴展用戶族群，LINE預期讓數位音樂變得跟貼圖一樣簡單使用

2019-07-10 20:51

不想看到韓國瑜？台灣駭客開發Chrome套件自動遮掉他的臉

2019-07-10 16:12

比一比／LINE MUSIC、KKBOX、Spotify與Apple Music的差異？

2019-07-10 15:59

LINE MUSIC攜手在地音樂業者登台，提供千萬首音樂、結合線上社群擴展聆聽需求

2019-07-10 15:59

世界百大VPN超集中！歸23家母公司所有 6間在中國

2019-07-09 19:54

Instagram推新功能 打擊網路霸凌

2019-07-09 13:12

貼這篇臉書就不能用你的照片？律師：什麼聲明都沒用

2019-07-09 08:18

微軟新政策：兩年內沒登入帳號 將自動刪除且不提醒

2019-07-08 21:24

Chrome常無預警大聲播放廣告 工程師正測試工具控制

2019-07-08 18:02

Facebook又當機 那AI是如何從上傳的照片中獲取訊息？

2019-07-04 17:16

Google搜尋慶祝美國慶日 輸入fireworks有彩蛋

2019-07-04 08:01

臉書3日晚間全球大當機 限時動態、圖片顯示異常

2019-07-03 23:12

Instagram新功能！ 限時動態貼圖發起聊天室

2019-07-03 22:39

英研究指 帶給年輕人最負面影響的社群平台是IG

2019-07-02 12:22
看更多

熱門文章

Windows開始選單又要改了？微軟意外公開了全新設計

2019-07-29 19:10

懷疑另一半有鬼？ 一招讓Line隱藏訊息無所遁形

2019-07-30 13:33

Word別再猛敲空白鍵了！排版實用「定位點」功能

2019-07-29 17:14

Siri爆出竊聽疑雲 蘋果承包商接收各式錄音

2019-07-29 16:35

iPhone新3款傳有臉部辨識 前後VCSEL比重提升

2019-07-30 10:48

分析報告指稱 蘋果明年推出的iPhone全數支援兩種5G網路技術規格

2019-07-30 08:52

用手勢就可隔空操控！LG G8SThinQ魔幻機皇夏日送好康

2019-07-30 00:53

新iPod Touch全色系亮相 和前一代相比竟然少了這個！

2019-07-30 13:14

蘋果夏日動漫祭登場 7經典熱門遊戲推澎湃禮包限時下載

2019-07-29 17:44

蘋果平板採「機海戰術」 台廠可望受惠

2019-07-30 00:59

獨得9408萬！《要塞英雄》16歲冠軍只想換張桌子

2019-07-30 14:02

抖音母企攻智慧手機 傳字節跳動最快下半年發布產品

2019-07-29 17:16

拆分獨立後的新版Cortana反應速度更快 支援對話式互動

2019-07-30 09:04

Tesla車主很快就能在車輛上觀看YouTube、Netflix內容

2019-07-30 08:51

NVIDIA擴大即時光影追跡技術應用 讓虛擬影像、擴增實境更加「真實」

2019-07-30 08:47

高通攜手騰訊 全面搶攻遊戲市場

2019-07-30 09:39

Adobe應用擴增實境技術 提出全新互動櫥窗設計

2019-07-30 09:03

台灣大哥大「5G超盟」成軍，攜手近80家企業、展示5G手機與相關應用

2019-07-30 15:35

5G上路…新莊球場看棒球 有機會手機立刻看重播

2019-07-30 15:54

歐盟EEC認證文件出現更多新款iPad Pro資料 預計今年秋季過後推出

2019-07-30 09:01

美16歲少年於電競賽「要塞英雄」奪冠 抱走300萬美元

2019-07-29 22:15

為什麼「容器」技術在現今網路架構應用變得重要？

2019-07-30 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top