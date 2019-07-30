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正值產季！新北筍農林國和奪北區甜筍王

2019-07-30 14:28聯合報 記者江婉儀╱即時報導

來自五股區的林國和拿下北區聯合評鑑比賽亞軍，還以7.5度的糖度拿下甜筍王寶座。圖...
來自五股區的林國和拿下北區聯合評鑑比賽亞軍，還以7.5度的糖度拿下甜筍王寶座。圖／新北市農業局提供
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北部綠竹筍正值產季，桃園區農業改良場今天舉辦北區五縣市綠竹筍聯合評鑑比賽頒獎典禮，來自五股區的林國和除了拿下比賽亞軍，還以7.5度的糖度拿下甜筍王寶座，新北各區的筍農也表現優異，在40個獎項中拿到28個獎，堪稱這次比賽的大贏家。

來自五股區的林國和拿下北區聯合評鑑比賽亞軍，還以7.5度的糖度拿下甜筍王寶座。圖...
來自五股區的林國和拿下北區聯合評鑑比賽亞軍，還以7.5度的糖度拿下甜筍王寶座。圖／新北市農業局提供
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筍農林國和家中世代務農，原本在當廚師的他，後來返鄉接手綠竹筍產業，林國和曾經3天都沒睡覺，只為了應付市場需求辛苦農務，雖然疲累但值得。林國和說，堅持要生產品質優良的綠竹筍，產品都有產銷履歷驗證。五股位處觀音山，沉積的火山灰及礦物質成分豐富，加上雨量適中，因此種出的綠竹筍絕對好品質。對於能拿下大獎，他謙虛的表示還要繼續努力，希望能一直種出好筍讓大家品嚐。

農業局表示，北部地區是臺灣主要的綠竹筍產區，為了讓農友互相觀摩學習，提升綠竹筍的整體栽培品質，桃園區農業改良場每年都會辦理北區五縣市的評鑑比賽，由來自新北、臺北、基隆、桃園及新竹等縣市的各鄉鎮市區農會、超過百位農友競爭北區筍王。

今年新北共有67位筍農參賽，其中來自五股區的林國和不但拿下亞軍，種植的竹筍在甜度上也有優異表現，以超過蓮霧糖度的7.5度拿下北區甜筍王的寶座，而其他新北的農友也在40個獎項中拿到28個獎，是獲獎最多的縣市。

農業局長李玟表示，近年來在市府與產區農會的共同努力下，綠竹筍生產面積逐年增加，已達2328公頃，是全國最大產區，年產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，成為新北市重要的綠金產業。今年在北區聯合評鑑比賽中獲得優異的成績，也再次證明新北綠竹筍的品質深獲肯定。

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