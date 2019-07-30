原住民日將至 原民議員要求台南設專責機關

2019-07-30 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



8月1日是原住民日，原住民台南市議員Ingay Tali今指出，依據原基法，直轄市應成立一級原住民專責機關，結果六都只有台南市為「原民科」，並以其他局處的預算來支撐，根本無法支應原住民的需求。台南市民族事務委員會表示，對於議員建議設置原住民專責機關，市長黃偉哲已要求民委會進行研議，目前已成立專案小組，討論設立專責機關的可能性，預計在今年提出初步解決方案。

Ingay Tali表示，根據原基法第8條，台南市應設立原住民專責機關，中央原民會也在2015年做出函釋，但8年來前議員蔡玉枝爭取16次，市府一再推託，今年1月他在臨時會提出民政委員會第1號提案，要求台南市政府研議設立原住民專責機關，事後市府卻僅轉發原民會公文。

Ingay Tali說，在極少的人力與預算之下，台南市原住民事務需靠教育局、社會局、民政局等局處預算來支撐，各局處在原訂的預算規模下，也僅能執行最小限度的原住民制策，要求市府在8月臨時會前提出設立原住民專責機關規畫時程，在第二次定期對此議案提出專案報告。